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讓世界亮起來！佛光山全球點燈祈願　共祈世界和平安定與平安

▲▼ 。（圖／）

▲ 佛光山在3月2日發起全球點燈祈願。（圖／佛光山提供）

生活中心／綜合報導

佛光山和國際佛光會今天發起「給自己一盞燈 讓世界亮起來！」的全球點燈祈願行動，邀請社會大眾共同於3月2日周日下午2至4點，在同一時間，以任何形式，點一盞心燈，以匯聚願力，集合能量，共同祈福闔家平安、世界和平，歡迎全球人雲端連線，共襄盛舉。

國際佛光會表示，在這鉅變又不確定的年代，天災頻仍，戰火延燒，爭端不斷，對於和平、和諧、平安的祈求，已經成為全人類的共同渴望。佛光山寺和國際佛光會將於3月2日下午，在台北小巨蛋聚集近一萬五千名來自全台各縣市以及澳洲、巴拉圭等海外的民眾，共同參與「佛光山2025年禪淨共修獻燈祈福法會」，而為了方便更多的人能參與，屆時除透過電視和網路直播這場活動外，也特別發起「給自己一盞燈 讓世界亮起來！」的全球點燈祈願行動，匯聚更大的能量，祈福闔家平安、世界和平。

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3月2日(周日)下午2至4點，歡迎全球大眾不分地域、宗教、種族，可以各自方便的形式點一盞燈，甚或一盞心燈，超越時空距離，響應全球點燈祈願的行動，讓點點心燈，融匯成足以照亮寰宇的能量，讓祈福的願力最大化。

由佛光山寺主辦，國際佛光會中華總會承辦的「佛光山2025年禪淨共修獻燈祈福法會」，自1993年舉辦迄今已持續了32年，從未間斷。佛光山寺強調，今年發起這項點燈行動的初衷，是秉持 星雲大師的開示：「解在一切佛法，行在禪淨共修」，匯集大眾意識、收攝散亂身心，期望透過點燈祈福，共同「身做好事、口說好話、心存好心」，共結法緣，點亮心燈，回向闔家吉祥，社會祥和、國泰民安、世界和平。

活動當天，歡迎至佛光山各道場，或不拘形式點一盞心燈，超越時空距離，響應全球點燈祈願「給自己一盞燈 讓世界亮起來！」

雲端點燈：「讓世界亮起來」點燈祈福

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