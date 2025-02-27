30歲女開「6條件」徵男友！網曝「這1點」：刪掉75%男生

▲30歲女網友，認真找對象卻找到開始懷疑人生。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

「這些條件會很過分嗎？」有一名30歲女網友在網路上分享自己的6大擇偶條件，表示自己雖然很想談戀愛，但每次認真找對象時，都會遇到超雷的男生，讓她非常懷疑人生，直言這些條件真的很難達成嗎？貼文曝光也後隨即引發網友熱議。

該名女網友近日在Dcard以「想找個男友，這些條件真的很過分嗎？」為題發文，表示自己已經30歲了，很想談戀愛，只是每次認真找對象時，都會開始懷疑人生。她也列出以下6點擇偶條件，詢問網友「這些條件真的很過分嗎？」

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1.不要媽寶，能獨立思考：如果什麼事情都要問媽媽，連晚餐吃什麼都要經過家人同意，那真的不行，甚至無法有獨立思考能力，問她吃什麼，要去哪都不知道。

2.身高175至185公分，不要太矮也不要太高：這真的有很嚴苛嗎？說真的，沒有要找190的人，也沒有看不起170以下。這個區間只是「順眼」、「剛好」。

3.有基本經濟能力，月薪至少5萬，會理財，不要計較AA：不是物質女，雙方經濟能力相當才能走得長久吧？談戀愛不就是吃飯、旅遊、節日過節，這些基本開銷都負擔不起，真的適合談戀愛嗎？還有，請不要斤斤計較！真的只差個15塊硬要算，瞬間沒感覺！

4.有禮貌、情緒穩定，不亂發脾氣：去餐廳上菜慢一點就翻白眼、塞車就狂罵路人、吵架就摔東西，這種人真的無法……長得再帥都不行，情緒管理很重要！

5.會溝通，不要搞冷暴力：如果有事可以講開，為什麼要冷戰？吵架就消失3天，訊息不回、電話不接，但過幾天又當沒事的不行，這種相處模式真的讓人抓狂！

6.生活習慣不要差太多：我作息正常、喜歡乾淨，不要求對方極度整潔，但至少衣服不要堆到發霉、垃圾不要放1週、不要每天打遊戲打到半夜3點吧？ 找對象不是找兒子，沒辦法幫人改造人生。

貼文曝光後也引發網友熱議，「說實話，聽起來你是會在男友9：10下班後，在家碎碎念的女人，感覺就是來降低生活品質的」、「身高175至185，你的罩杯有沒有C到E？月薪至少5萬，你的月薪有沒有5萬？不要計較AA，那你要不要出錢？」「會發這種文妳應該是母胎單身吧」、「年過30女士們，找對象建議『會珍惜你就好』，其他不要太貪心，什麼又高又帥」、「都30歲了，開的條件還跟20多歲的年輕女生一樣高，看來你根本沒想找對象吧？有這些條件的人，你覺得憑什麼找你這個年紀的？憑你快要長出皺紋的優勢嗎？」

還有人表示，「以台灣來說，看了一下政府的統計。身高的限制，讓你只有25%男性可以挑；薪水超過5萬，設14個月年薪 ，你只有30%的男生可以挑。假設都是獨立事件，你只有7.5%的男生可以挑」、「有這些條件會找18歲年輕的，找妳這個30歲的老人幹嘛？」「在台灣這種男性求偶焦慮這麼嚴重的地方，如果你找不到符合你條件的，就代表你條件開太高了。」

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