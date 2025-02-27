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犯太歲免驚！2025開春這樣做　財運、事業、感情全開運

作者：幸福空間

（圖片提供／幸福空間）

新一年開始，很多人會想知道今年運勢、風水，祈求趨吉避凶，大家可能也看過「犯太歲」、「歲破」、「三煞山」這些可怕的名詞，也聽過一些人說今年北方是破財位，但真的是這樣嗎？我來教你真正的風水，到底該怎麼看。

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什麼是「太歲」？「歲破」、「三煞山」怎麼辦？

講到2025蛇年風水，首先要提「太歲」。2025年是乙巳年，「巳」就叫太歲。何謂「太歲」？就是「巳」這一座山，只有這15度是太歲，並非整個東南方都是太歲。

▲2025蛇年的「太歲」（圖片提供／臺灣命學研究中心）

很多人以為今年屬蛇者是「犯太歲」，這完全是誤解。因為人不會犯太歲，只有風水會犯太歲。試想，八字有八個字，年月日時各分天干地支，太歲只是你出生年的地支，僅佔八分之一，影響其實非常有限，更何況，如果年支是喜用，遇到相同的字（即是太歲年），反而是好，所以人沒有所謂犯太歲的問題。

至於房子會犯太歲，因為太歲就是木星，是太陽系質量最大的一顆星，它跟地球之間會有一定的吸引力作用。因此，太歲所在方位若好，代表今年是吉星到，只會更好而不會更差。唐末別號「楊救貧」的風水大師楊筠松曾說：「太歲疊吉星則貢福，疊凶星則降禍」，便是此理。

今年太歲在「巳」，「巳」在東南方，那東南方今年是好的星、還是壞的星呢？

▲2025年流年飛星圖（圖片提供／臺灣命學研究中心）

今年東南方是1，1是吉星。換言之，今年房子如果面向東南方就是好的，家裡的東南方也是好的方位。如果你家在東南方有開門開窗納氣，就更為理想。

▲寅、卯、辰的方位（圖片提供／臺灣命學研究中心）

當然，網絡上還可以查到很多說法，像是「歲破」、「三煞山」，這些其實都相對次要。有些人說三煞山在東方，就是寅、卯、辰的地方，說是「暗箭煞」，暗箭難防，容易犯小人與是非不斷。但我覺得都言過其實，因為重點只是一句「不可坐煞立向」，「坐煞」指坐在煞的上面，「立向」指確定坐向就動工蓋房子。換言之，今年只要別拓土興建坐東朝西的房子，問題就不會太大。

今年北方會破財嗎？凶星真的很「凶」？

▲2025年流年飛星圖（圖片提供／臺灣命學研究中心）

接下來講流年飛星，飛星是「八卦配洛書」的演算結果。今年2025年入中宮是2，而1、6、8、9是吉星，2、3、5、7是兇星，其中2、5更是最凶的星，碰到一定會發凶，帶來災禍，且無解方。相對來說，3、7雖然也是凶星，但有法可解。

這些數字背後都有各自象徵的意義。1是自謀之星，代表聰明才智，是靈活應變之星，能夠靠自身聰明才智獲得功名，像孩子考上台大、哈佛，或是自身職業就是靠聰明才智、文學才華去獲得財富名聲，像是律師、作家等。

6是武貴，跟「武」有關，除了最直觀的軍人、警察之外，一些需要做決斷的職業，像是工程、談判專家、領導公司決策的高管，其實都跟武有關。因此，它是一個靠領導才華、決策能力的星，它也是財星，但主要代表的是領導決策、以及刀劍相關方面的能力。

8就是土，即土地之財，像房地產、農作，都是土地之財。9是桃花之星，代表人緣、口才、表演、亮麗等等，如果你是演員、模特兒、音樂家、Youtuber，請務必要多利用9這顆星。

介紹完吉星，現在來談凶星。2、5絕對是最差的星，3、7雖然凶，但未必一定不好。比方說，3為蚩尤之星，蚩尤代表爭鬥、是非，但如果是需要跟人家搶生意、談判、爭權奪利，遇到3這顆星，如果又能遇到好的配置，豈非如虎添翼？7是破軍星，衝鋒陷陣之義，也是有利於爭奪談判。雖然3、7這兩顆星確實較沒有福氣，資源都必須靠著自己一點一點虎口奪食而來，但並非如想像中的「凶」。

此外，如果我們把3、7用在好的地方，它仍然會為你帶來莫大幫助。譬如7是金，如果它能夠拿來生水，就是好的。我又聰明、又可以衝鋒陷陣，做起事情來更是事半功倍！

▲網絡上流傳的圖（圖片提供／臺灣命學研究中心）

我在網絡上常看到上圖，它說1代表權力、6代表偏財、8代表正財，等等。很多文章說今年北方是破財位，大概也是來自上圖的觀念。

▲各星真正象徵的意義（圖片提供／臺灣命學研究中心）

然而，上圖其實才是正確觀念。也就是說，6代表領導才能、8代表土地之財、7是衝鋒陷陣、3是爭鬥之心。3、7誠然不是很好，但如果用得其所，仍然有其用處。很多人說今年北方是破財位，更是無稽之談！如果你是成長型公司的高管，若能妥善利用7這顆星，其實有助於今年帶領公司衝鋒陷陣，把市佔率搶下，莫說破財，搞不好還能為公司打下市場呢！故所謂的「吉」、「凶」，有時也並非如此絕對。

玄空風水重視衰、旺的影響

▲九運衰旺星（圖片提供／臺灣命學研究中心）

除了吉與凶，我們也要留意各星的衰與旺。現在是九運，九運時最旺的星是9，下個運是1，所以1是未來之氣。以衰旺論，目前旺氣是9、生氣是1，所以9和1是當前最旺的星。

上文提到，1、6、8、9是好的星，在九運既是吉星、又當旺，就只有1和9兩顆星。6、8雖然退氣不當旺，但仍然是吉星，屬於次佳。

至於3、7都是凶星，3是死氣，距離9較遠，7距離9較近，距離較遠的3比7更凶一些。2、5肯定就是不好的凶星，而4則比較特別，是文昌之星，沒有吉凶。

今年太歲在東南方，在1所在方位，而1是今年又好又旺的星，只會為你「貢福」。即使東方剛好三煞也不用太擔心，因為9這顆吉星在東方，且東方屬木，木生火（9），所以今年東方很好用。如果你家今年在東南方、東方有開門開窗納氣，或是門（納氣口）、主（客廳或其他常用區）、灶（廚房）就安排在這些方位，都可以多多利用和催動。

如果遇到6和8，我們就要去利用它的吉星組合。8遇到9的話，9最旺，火生土，89相逢，屬於財氣。6雖然是退氣的財星，但它屬金，遇到1的話，剛好6金生1水，也是非常好。

▲正南正北的案例（圖片提供／臺灣命學研究中心）

舉個例子，1、6是好的數字。上圖正南正北的房子，這房子門和客廳在兌卦、灶在坤卦，都落在好的數字區域（1、6），顯示目前的配置就已經非常好。

怎樣的房子能「暴富」？流年的影響

▲流年與屋宅玄空盤結合（圖片提供／臺灣命學研究中心） 

除了屋宅玄空盤本身，看風水還必須要顧及流年，每一年的狀況都不會一樣。上圖是結合2025年流年飛星的八運午山子向（坐南向北）屋宅玄空盤。用八運，是因為它在2024年之前裝潢，最好的卦位在坤卦（6、8、1）和離卦（8、6、8）。像坤卦1和6合，今年流年又是8，故1、6、8三顆最好的星齊聚，剛好落在廚房。如果你是這房子的女主人，每天煮飯會讓全家都健康，自己也會旺。 

其實正西方1、4、6也是不錯，4是文昌之星。6是金，生1水，1水生4木，如果你家孩子正要考大學的話，可多在這個方位用功讀書，效果會相當不錯。我見過非常多案例，孩子本來不讀書，雖說單憑風水還是考不上台大，但會有考運，考個國立尾、私立頭，還是頗有機會。 

離卦8是好的方位，遇到6也是好的星，因此正南方的房間很好，記得每天要開窗，讓好的氣能夠流進來，多面對窗戶吸納好的氣，在這房間做事自有效率、頭腦也會特別清晰。 

正北方有9，遇到兩個7。今年9是當旺之氣，表示精力充沛、拼命衝鋒陷陣，不見得是壞事。畢竟我們怕的是兵疲馬困又要上戰場，但兵強馬壯的話，說不定會有斬獲。因此，如果這裡是6，是退氣之星，雖然也是財星的組合，但是總是賺錢比較辛苦。今年是7與9組合，9、7合為火，火氣較旺，跟人談事情注意克制脾氣，也要注意心臟方面的問題，如果在這房間讀書，忌操之過急。但如果本身是從事業務工作，特別是偏武的行業，像是跑業績的、發傳單、陌生拜訪之類，就很適合用這個方位。 

最凶就是2、5的卦位。如果2、5在一起，遇到9，可以用嗎？我認為仍然避之則吉。因此，很多網絡文章說今年9的卦位在東方，要好好利用，真的要小心這些一知半解的說法。其實每個房子的狀況都不一樣，如果你的房子東方剛好是3或4木生火，可說旺上加旺，《玄空秘旨》有句話說「棟入南離主驟富」，棟就是木，離就是火，就是木生火會暴富的意思。如果你家是開店面、做銷售，門又開在東方，遇到3或4這兩顆星的其中一顆，今年業績就會非常好。

凶位化解法 

如果不幸遇到2、5這種絕對的凶位，怎麼辦？也不用太擔心，可以掛七顆風鈴來解。風鈴屬金，即用金洩土的含義，用七則因為七屬金。像今年東北方有5，如果你家在該處有開門開窗，要不把窗戶關起來、要不就掛風鈴。當然，若你家東北方沒有開門開窗，可不必理會

▲引3之氣生9火（圖片提供／臺灣命學研究中心）

上文提到3是不好的星，又該怎麼辦？網絡上很多人都在問，像西北方是廁所怎麼辦？有熱水器怎麼辦？我們要思考，熱水器到底會發生多大的震動？有多大的能量？關於這些問題，我的回答一律是「根本沒有影響！」你真正該注意的是，像廚房、書房或臥房這些常使用的地方，是否落在不好的方位。

如果確實遇到，像上圖坐甲朝庚的房子，我們就可以引3木的氣去生9火，就可發財、發丁，因為9是吉星，又當旺，若能引通這兩個卦位的氣，則會轉兇為吉。譬如我處理過一家公司，他們進門在西北方卦位，西方則是會客室，中間有屏風擋住，這時我們就可以把屏風拿掉，引3木的氣去生9火，讓客戶從門口凶的卦位直達會客室，調整後公司的業績果然馬上變好。

▲引7金之氣生1水（圖片提供／臺灣命學研究中心）

遇到7又怎麼辦呢？有人說，廚房和瓦斯爐在北方要化，因為今年北方是7，是凶星。又說要用金生水的原理去化，像用黑色、灰色或是藍色的物件。事實上，金生水的原理是對的，但用黑色、灰色或藍色的物件就不通了。真正解法應該是引7的氣去生1水，用水洩金氣。像上圖這個坐壬向丙的房子，坎卦的7在能生山星的1，反而有利於人丁；或者引坎卦的7去生艮卦的1，則有利於財運。當然，前提要型局符合，像坎卦山星1所在地要有「山」，即要有比我高的建築物，譬如住五樓，後面的房子有十層樓高，就謂之型局符合，有利於人丁。 又如艮卦的向星是1，則艮卦前方有水，則謂之型局符合，有利於財運。

最後，5是絕對不能用的。不能用的部位我們就不要去動，或者拿來當儲藏室、廁所都可以。如果你的門窗朝向這個地方，今年最好都緊閉或是掛上銅鈴，也就可以了。

聲明一件事，有人說，今年2入中宮，全世界會有很多疾病，是世上自古並無這樣的論述，是江湖術士自行創造的，如果剛好巧合今年發生一些疾病，他們就會大肆宣揚，但是，哪一年沒有一些疾病呢？疫情期間，全世界都受到衝擊，長達2～3年，那幾年還剛好都是吉星入中宮呢！

總之，房子遇到吉的方位，用得好可以把效用最大化。遇到凶的方位，也不必太緊張，更不要被網絡上許多似是而非的說法牽著鼻子走。找真正懂風水的人諮詢，可以幫你做動線調整，催旺財氣，逢凶化吉。希望大家在新的一年，都能夠成功打造出一間催旺財運、考運、事業運的風水好宅！

延伸閱讀：【風水特輯】風水師如何找出房子吉凶方位？如何旺宅？

延伸閱讀：別再一知半解！正解住宅風水十大禁忌

※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

台灣命學研究中心】授權轉載【2025蛇年風水全攻略！北方破財？催旺這方位，財運、考運、事業運樣樣來！

 

 吳尚易（臺灣命學研究中心第二代傳人）

幸福空間專欄

資訊工程碩士（計算機科學），台灣命學研究中心第二代傳人，大漢易經書院上海分院院長，曾於大學擔任易經課程講師，於世界各地宣揚正統命理，拒絕故弄玄虛，獲得許多贊同傳統學術的人的肯定。目前是百萬級網紅命理師，在全球各洲均有客戶及學生。

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