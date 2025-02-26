畢卡索展、街頭藝術節…　盤點香港春季十大藝文盛事

▲來自42個國家和地區的240家畫廊，將齊聚香港會議展覽中心參與巴賽爾藝術展。（圖／巴塞爾藝術展提供）

圖文／CTWANT

香港不僅是美食與潮店聚集地，也是亞洲頂尖的藝術與文化中心之一，常有許多國際藝術盛事在此舉行。今春香港就有多場藝文盛事陸續舉辦，包括國際藝術展、戶外藝術節、畫廊特色活動，為藝術愛好者提供多樣藝術享受和深度的文化探索，記者也依照舉辦日期為大家整理已經展開或接下來即將登場的香港春季十大國際藝文盛事。

首先是已經開始的「香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾瓦的世界─法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，展期為即日起至5/7，地點位於尖沙咀香港藝術館。該展以兩位法國印象派大師塞尚和雷諾瓦經典作品為主題，展出52幅來自知名的橘園美術館和奧賽博物館之國寶級畫作。展覽更加入塞尚和雷諾瓦的模擬對話，讓觀眾以新角度認識兩位大師的生活軼事和深厚情誼，觀眾還可以登上法國火車月台、乘坐時間列車，探索塞尚和雷諾瓦的創作領域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」展示中法多個領域的交流歷程。（圖／香港故宮文化博物館提供）

另一場也已開始的展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」則於西九文化區的香港故宮文化博物館展出，展期為即日起至5/4。這是香港首度同時展出紫禁城及凡爾賽宮兩大世界遺產的重要文物，展中通過150件珍貴歷史文物，展示中法在科學、工藝、藝術、文化及哲學思想等領域的交流歷程。展出文物包括宮廷肖像、精美絕倫的瓷器、玻璃器、琺瑯器、紡織品等展品，亦涵蓋書籍、科技儀器等珍品，並有9件中國國家一級文物，以及凡爾賽宮近年來收入的珍藏。

將於2/28至3/29舉辦的「第53屆香港藝術節」，則由國際及香港在地藝術家帶來超過125場精彩演出及300項相關活動，種類涵蓋音樂、音樂劇、戲曲、舞蹈、戲劇及多媒體。重點節目包括比才《卡門》、捷克國家芭蕾舞團《仙凡之戀》、坂本龍一+高谷史郎的《TIME》等，地點會在香港各表演劇場舉行。

▲富藝斯拍賣公司今春推出《畢卡索的動物王國》展售會。（圖／富藝斯提供）

▲藝術愛好者可到 M+探索台灣藝術家李明維大型裝置《如沙的格爾尼卡》。（圖／台北市立美術館提供）

緊接著是「富藝斯《畢卡索的動物王國》展售會」，3/13至4/15在西九文化區管理局大樓將舉辦富藝斯拍賣公司展售會，探索畢卡索通過繪畫、素描、雕塑和陶瓷等多種媒介捕捉到其自身對動物的深厚情感。畢卡索作品中的動物從鴿子的優雅線條到公牛的壯碩姿態，不僅僅是創作主題，也是繆斯和隱喻，反映了藝術家的玩心和對動物世界原始之美的敏感。

再來是3/15至7/13舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索─與亞洲對話」展覽，同樣圍繞畢卡索作品，地點在西九文化區另一重要展館「當代視覺文化博物館M+」展出。將展出60多件來自巴黎國立畢卡索藝術館的畢卡索經典作品，並同步展出亞洲藝術家的作品，呈現畢卡索與亞洲藝術的深度對話。像是台灣藝術家李明維作品《如沙的格爾尼卡》便以大型沙粒裝置作品重現畢卡索1937年經典之作《格爾尼卡》，並將舉行特別展演，為觀眾帶來獨特的藝術體驗。

▲HKWALLS街頭藝術節期望透過壁畫、社區工作坊等創作與活動，為香港的社區帶來新生。（圖／HKWALLS提供）

3/21～3/23在香港國際機場亞洲國際博覽館則將舉行國際潮流盛事「ComplexCon」，也是美國境外唯一分站，這是一場涵蓋流行文化、藝術、音樂及時尚風格的展演，以嶄新且創新的方式匯聚全球最新流行文化潮流。本次備受矚目的主打藝人包括人氣韓流團體NJZ（前稱 NewJeans）以及美國嘻哈與陷阱音樂製作人Metro Boomin；3/22～3/30則將舉辦邁入第十年的「HKwalls 街頭藝術節」，地點為於香港島中西區，活動邀請了眾多國際和香港藝術家在中西區創作壁畫，透過壁畫創作、展覽、藝術裝置及社區工作坊等活動，為大街小巷注入藝術氣息。

▲Art Central將帶來知名畫廊、藝術家豐富多彩的藝術作品和項目。（圖／Art Central提供）

3/24～3/28則將舉辦「佳士得香港二十及二十一世紀春季拍賣預展」，地點在佳士得藝廊The Henderson，本次精彩拍品包括超現實主義藝術家雷尼·馬格利特及知名當代藝術家劉野的傑作；3/26～3/30 將在中環海濱活動空間的「Art Central」，也在今年迎來第十屆的里程碑，匯聚知名畫廊、藝術家的藝術作品和項目，也推廣以新生代藝術家為主的年輕畫廊。

壓軸登場的則是3/28～3/30舉行的「巴塞爾藝術展香港展會」，地點在灣仔香港會議展覽中心。今年有來自42個國家和地區的240家畫廊將齊聚一堂，呈現豐富多元的全球藝術創作，並有超過半數的參展藝廊來自亞太地區，突顯了巴塞爾藝術展作為香港蓬勃發展的藝術舞台的重要作用。

延伸閱讀

▸ WBC資格賽／陳傑憲喊壓力好大！老婆曾問「不累嗎」5字回答球迷看哭

▸ 睡過會變黃？她見床單1變化驚喊「男友會掉色」 一票秒懂：還變薄

▸ 原始連結