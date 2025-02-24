拒酒測罰18萬未繳再違規！單親爸帳戶遭凍結　急奔士林分署求解套

▲北市楊姓男子吃薑母鴨進補後騎車拒測遭罰，帳戶遭凍結無力繳清，只好向士林分署申請分期獲准。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一名楊姓男子與友人聚餐大啖薑母鴨後，翌日凌晨騎車返家時，因擔心體內酒精濃度超標，當場拒絕酒測，遭警方裁罰18萬元並吊銷駕照。然而，他未遵守禁駕規定，仍騎車上路，二度遭警方攔查並追加3萬元罰款，累計高達21萬，最後僅繳納3萬餘元，遭士林分署扣押其銀行存款。士林分署考量其經濟困境，同意其分期繳納申請。

30多歲的楊姓男子去年初與友人聚餐享用薑母鴨後，翌日凌晨騎車返家時，因擔心體內酒精濃度超標，當場拒絕酒測，遭警方裁罰18萬元並吊銷駕照。然而，他未遵守禁駕規定，仍騎車上路，二度遭警方攔查並追加3萬元罰款，累計罰鍰達21萬元。

楊男因經濟壓力，僅繳納3萬餘元，尚欠17萬餘元，案件遂移送法務部行政執行署士林分署。士林分署依法扣押其銀行存款，帳戶遭凍結後，他於本月19日前往士林分署，向執行人員誠懇表達自身困境，身為房仲，收入不穩，又需撫養2名年幼子女，無力一次繳清罰鍰，惟仍願意承擔責任，當場繳納2萬元並申請分期繳款。

考量楊男的經濟狀況與家庭負擔，士林分署同意其分期繳納申請，並提醒他遵守交通規則，切勿再違規駕駛，以免讓家人擔憂，更危及自身與他人安全。執行人員也叮囑他按時還款，避免再次遭強制執行。

士林分署呼籲，含酒料理可能影響駕駛判斷，食用後切勿駕車，以免面臨高額罰款與安全風險。遵守交通法規，不僅能保障自身平安，也能讓家人放心，安全回家才是最溫暖的團圓方式。

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