高金素梅姪涉弊　助攻「樣板台商」背景曝光

▲高晉揚（左）除了是泰安鄉民代表，也是姑姑高金素梅地方上的助理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了開發案遭監察院調查，溫泉飯店業者取得土地的過程，問題也很大。知情人士A小姐表示，根據汶水湯元渡假飯店開發案的申請書，飯店用地共23筆，其中6筆是原民會管理的國有地，一筆屬於苗栗縣政府，其餘16筆都是原住民保留地，所有權人則是高晉揚，即立委高金素梅的侄子。

A小姐調出土地登記第二類謄本，發現高晉揚於2017年1月底買下這些土地，並於同年3月將土地設定抵押給汶水湯元公司，擔保債權的金額高達2億元，該公司則於隔年6月向苗栗縣府提出開發申請。但當年的土地價格為每平方公尺210元，高的土地共4萬5千平方公尺，總價僅900多萬元，為何能抵2億元？令人好奇。

「根據規定，原住民保留地除了原住民之外，禁止其他個人或公司買賣，高晉揚具有原住民身分，有資格買地，而他以設定抵押的方式，將土地使用權讓給汶水湯元公司，應該是為了規避法令。」A小姐說。

▲汶水湯元飯店23筆土地中，有16筆原住民保留地登記在高晉揚名下。

至於900多萬元的土地為何能抵2億元的債？2億元是不是真的進了高的口袋？有沒有其他人也分到這筆錢？其中有無涉及不法？都有待司法單位深入追查。

除了核准過程及土地取得有爭議，業者的背景也引發質疑。本刊調查，汶水湯元開發公司的股東及董監事，包括中國知名的徐福記食品創辦人、東莞市台商投資企業協會副會長徐沆、曾任中國台企聯會長的台升集團董事長郭山輝、東莞台商協會會長、中國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長翟所領、東莞市台協輔導會長吳勝豐，以及徐耀昌的子弟兵、苗栗縣大湖鄉農會理事長劉興政。

A小姐指出，除了劉興政以外，其他都是在中國經營許久的「樣板台商」，開發案背後是否有中資？是否藉機幫中國官員洗錢？司法單位也有必要好好了解箇中詳情。

▲汶水湯元飯店開發案位於汶水溪旁，居民擔心工程會破壞水土與環境。

至於飯店的地主高晉揚，除了是高金素梅的侄子，也是泰安鄉民代表。另一名知情人士B先生告訴本刊，高晉揚本來是泰安鄉衛生所的約聘司機，後來在高金素梅力挺之下，參與鄉民代表補選，最後順利當選。B先生表示，高晉揚就是高金素梅在泰安鄉的助理，從高晉揚的臉書也可發現，他經常與高金團隊一同處理地方事務，更協助高金經營後援會，宣傳她推動的原住民法案以及政績。

「高金素梅在徐耀昌擔任苗栗縣長期間，曾出席縣府在泰安鄉公所召開的觀光遊憩與部落環境、景點設施優化座談會，也多次談及促進泰安地區的觀光產業發展。」B先生說，汶水湯元開發案雖然是徐耀昌主導、高晉揚參與，但高金素梅跟中國官方的關係一直很好，她是否隱身幕後？又在開發案中扮演什麼樣的角色？令人好奇。



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