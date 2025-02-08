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她四指神經損傷放棄表演　持續復健重拾表演熱情

▲▼ 國際小提琴家徐升晴 《蛻變》之夜 克服因四指神經損傷無法表演。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 國際小提琴家徐升晴 克服因四指神經損傷無法表演的困境重拾樂器及對音樂的熱情。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院藝文活動開春首發場藝文活動，邀請到國際級小提琴家徐升晴帶來的《蛻變》之夜，將於 2025年2月13日在嘉義基督教醫院路加堂國際會議廳，帶來一場感動人心的音樂會，免費入場。誠摯邀請樂迷親臨現場，共享這場難得的音樂饗宴。

▲▼ 國際小提琴家徐升晴 《蛻變》之夜 克服因四指神經損傷無法表演。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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徐升晴來自音樂世家，父母皆熱愛音樂，父親甚至會根據《聖經》經文作曲。自幼展現驚人的音樂天賦，為美國茱莉亞音樂學院碩士，並取得紐約州立大學石溪分校音樂演奏博士學位。她以細膩的音樂詮釋與精湛的演奏技巧，在國際音樂舞台嶄露頭角，贏得多項國際比賽殊榮，成為古典樂壇備受關注的演奏家。因父母盼望其能以音樂服事教會
，她因而踏入更廣闊的音樂服事殿堂，如今得以為世界各地聽眾演奏。

然而，她的小提琴生涯曾遭遇重大挑戰，因四指神經損傷，一度無法再演奏。面對這場考驗，她因著信仰、堅強不放棄，勇敢接受長時間的復健，從最基本的演奏技巧重新開始，即便至今仍感受到傷病的後遺症，她依舊秉持「盡自己所能，看看努力能帶來什麼成果」的信念，持續在舞台上發光發熱。

徐升晴特別與非常重要的好朋友，鋼琴家Josh Tahsuo Cullen來台一起演出，兩人多年前就蘊釀著一起在亞洲演出的想法，能著手這個合作音樂會，對兩位演奏家來說別具意義，也都非常興奮期待。除了卓越的演奏表現，徐升晴也積極投入音樂教育與公益活動，希望透過音樂療癒人心，將美好樂音帶給更多人。

世界級小提琴家與鋼琴家親臨嘉基，讓愛樂者能感受現場震撼力與感染力，能免費又近距離欣賞大師風采，嘉基誠摯邀請所有熱愛音樂的朋友，與我們一同沉浸在悠揚琴聲中，感受音樂帶來的感動與力量。這不只是一場演奏，更是一場心靈的洗禮，千萬別錯過！

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