川普又出手？傳收緊「對中晶片管制」　瞄準輝達、日荷設備商

▲外媒指出，華府有意擴大中國晶片限制，並且可能涉及輝達。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，川普政府正在草擬「更嚴厲版本」的中國半導體限制措施，並且施壓關鍵盟友，共同打壓中國晶片產業。與此同時，部分華府官員也打算進一步限制「不須許可」就能夠出口至中國的輝達（Nvidia）晶片數量與種類。

報導引述知情人士說法指出，川普政府官員近期與日本及荷蘭官員會面，討論限制東京電子（Tokyo Electron）和艾斯摩爾（ASML Holding NV）工程師，在中國維護半導體設備的問題。

事實上，這也是拜登政府的優先要務，目標是讓關鍵盟友配合華府對美國晶片設備公司，包括科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、應用材料（Applied Materials），所施加的中國禁令。

與此同時，華府也開始討論，針對特定中國企業實施制裁，並且打算進一步限制輝達出口至中國的晶片數量及種類。

《彭博社》報導，美國的整體目標，是避免中國進一步發展國內半導體產業，以提升人工智慧（AI）及軍事能力。而川普似乎正在接手與擴大拜登的政策，以限制北京的科技實力。

目前，白宮尚未回應相關報導，而荷蘭外交貿易部、日本經濟產業省皆拒絕評論。