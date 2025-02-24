張蘭另闢直播平台「建立善良新人設」！　她直言：在家是好婆婆

▲張蘭的微信視頻號還未被封殺。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大S前婆婆張蘭、前夫汪小菲日前因「利用逝者惡意炒作營銷」，被抖音官方無限期封殺。張蘭為了繼續直播，轉戰新平台微信「視頻號」，並在直播中表示，「直播不是為了賺錢，是為了傳遞正能量，不在意黑粉攻擊。」大量網友氣憤直呼，「繼續檢舉！」

綜合陸媒報導，她評價自己說，「在家裡，是十幾年如一日的好婆婆，『不干涉、不摻合，默默為兒子的小家做貢獻』；在職場，是白手起家的女性創業者，掙來的每分錢，背後都是自己的血汗。」

與抖音直播風格不同，張蘭不再板著臉朗誦高爾基的《海燕》，而是對粉絲呼喊，「好想見一面，哪怕只有一眼。」她還在視頻號中，屢次表示，自己更加理性了。

▲▼汪小菲、張蘭先前透過抖音直播，帶貨麻六記酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

報導更直指，張蘭是在設立新人設，「她試圖塑造出，大多數中老年女性最嚮往的樣子，『善良、獨立、優雅』，以洗白之前在直播間，羞辱大S的行為。」

張蘭先前在抖音宣布無限期封禁「張蘭．俏生活」、「汪小菲」等帳號的當天，就緊急轉移了陣地，號召旗下的「麻六記」在視頻號同步開播。第二天，「麻六記」直播了接近12小時，賣出了超過1萬單產品，令不少網友們調侃「死活都要直播」。

對於張蘭「人設漂白」行為，大陸網友們並不買單。微博網友直言，「請大家一起去檢舉」 、「滿口謊言」、「換地方吃人血饅頭」、「口口聲聲正能量做的都是下作事」、「不想為了賺錢，那為了什麼」、「還正能量！自尊自愛，噁心死了，真是恬不知恥」、「支持張蘭、汪小菲，以及旗下所有帶貨帳號全平台封禁」、「她和正能量三個字有關係嗎」、「不是為了賺錢，那就把錢全捐出來」。

微信視頻號官方對此強調，目前未檢測到張蘭的直播有違規行為，未來將會加強巡邏、監督。