水源保護區倒廢棄物！無良廠商挖天坑深埋4m　清運復原要花1億

▲▼橋檢和警方在馬頭山發現黑心廠商偷倒鋁渣、建築廢棄物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署上個月接獲環保團體檢舉，有不肖集團在馬頭山自然生態保育區棄置事業廢棄物，隨即指派主任檢察官陳竹君及檢察官楊翊妘指揮偵辦，並召集保大、環保局單位組成專案小組，20日前往查緝，發現這個集團在水源保護區偷倒鋁渣、建築廢棄物超過2800立方公尺，深達4公尺，不法獲利超過1億元。

橋檢是會同保七第八大隊、旗山分局、六龜分局、屏東里港分局等單位前往現場勘驗，並將陳姓主嫌等等7人約談到案，訊問後認犯罪嫌疑重大，且有羈押之必要，均向橋頭地方法院聲請羈押，經橋頭地院裁定分別以新臺幣8萬元、7萬元、5萬元等金額交保。

橋檢指出，該廢棄物棄置場址為第三級保育類臺灣水鹿（Rusa unicolor swinhoei）及穿山甲等野生動物棲息地，並鄰近湖泊，屬於水源區，棄置場址涵蓋國有地及綠能廠商土地，遭不法集團棄置大量鋁渣、廢橡樛、廢塑膠、營建廢棄物混合物及其他不明廢棄物，掩埋深度超過4公尺，掩埋廢棄物量約為2804.5立方公尺，對於國土自然環境已造成危害，初估清運處理廢棄物費用金額已逾1億元，而被告每月獲利20到30萬，從洗錢防制法通過至今大約20個月，粗估不法獲利約400萬。

對於7名被告被交保，橋檢表示，檢察官在收受裁定後，將考慮提出抗告。