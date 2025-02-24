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麥當勞APP最新優惠來了！勁辣香雞翅買1送1、小薯下殺10元

▲▼麥當勞勁辣香雞翅。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠出爐，本周祭出勁辣香雞翅、卡布奇諾買1送1，還有蛋捲冰淇淋、小薯下殺10元等好康，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至2月26日）
1. 單點勁辣香雞翅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至3月2日）
1. 單點中杯雪碧買1送1 
2. 單點經典卡布奇諾買1送1（熱）
3. 單點蛋捲冰淇淋特價10元 
4. 單點小薯特價10元 
5. 單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅
6. 單點麥香魚特價42元 
7. 豪邁五吃勁辣雞腿堡餐特價189元（得來速限定）

●門市限定（使用期限：2月28日至3月2日）
1. 買超值全餐送吉事漢堡（大麥克餐）

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至2月25日）
1. 單點勁辣香雞翅買1送1 
2. 單點蘋果派買1送1
3. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1
4. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞推炸雞桶5折優惠。（圖／業者提供）

另，三商炸雞至2月26日前則有「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

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