高雄病患一路北上找ICU床位！飛奔150公里「屎滿腹腔」敗血症亡

▲患者從高雄一路往北找ICU床位，聯繫了十多家大型醫院都因無床位無法收治，最終因敗血症死亡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

近期各大醫療院所急診室爆滿，除了加護病房一位難求，醫護人力也相當吃緊。麻醉專科護理師林費茱透露，一名患者從高雄往北找ICU床位，儘管找到病床收治，術後仍因敗血症離世，「如果可以，誰願意跑這麼遠？」

林費茱在Threads分享，一名患者從高雄一路往北找ICU床位，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，但因各家院內加護病房滿床，無法收治，直到來到遠在150公里外的成大附設醫院斗六分院，才有床可以開刀，結果打開腹腔「屎已經瀰漫腹腔」，各種升壓藥使用，但最後仍敗血症休克，「上班聽到患者血壓不穩，請家屬來道別，小夜下班前夕患者已經斷氣，我們麻醉科辦公室鄰近患者回家的電梯，聽著家屬喊媽進電梯了，唉，人生好像就這麼一回事，生命沒了就是沒了。」

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林費茱嘆，全台護理師這麼缺，患者一路從南往北送，家屬千里迢迢來到他們醫院治療，再千里迢迢接回家，如果可以，誰願意跑這麼遠，台灣醫療真的很好，請大家好好珍惜現有的資源，互相尊重真的很重要。

話鋒一轉，林費茱提到，以前剛畢業在病房工作，曾經差點被家屬拿滅火器揍，只因為點滴沒了晚點去，家屬就生氣了，大家應該都知道，病房小夜要照顧15個左右，做治療時真的很忙，看看台灣刁民完全不能體諒護理師的辛苦，台灣醫療工作環境不好，所以說不能怪護理師大出走，要怪就怪台灣人不珍惜，願台灣醫療能有撥雲見日的一天。

林費茱說，「現在在麻醉科的我，不用跟家屬講話，患者進來沒多久也都睡著了，謝謝當初有勇氣的自己，早早就決定自己護理的方向，歡迎各位兄弟姐妹們加入麻醉這個大家庭，各大麻醉缺工中。」

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