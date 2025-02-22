千年俯瞰台南400 從考古學漫談西拉雅原住民族　暢談人類活動軌跡

▲台南市文化局於22日至23日，與國立台灣史前文化博物館南科考古館合作辦理「2025台灣文化大學春季學校研習課程」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局於22日至23日，與國立台灣史前文化博物館南科考古館合作辦理「2025台灣文化大學春季學校研習課程」，以「土地變遷、史前活動與西拉雅族觀點下的台南之旅」為題，由考古學、地質學、人類學等角度，以及西拉雅原住民族的視角，引領學員從現代追溯過去，探討大台南這塊土地上的人類活動軌跡。

文化局代理局長林韋旭表示，今年春季學校研習課程，由考古學領域專家陳俊男代理主任規劃，以考古學與人類史前活動為主題，安排學員參觀西拉雅族部落以及博物館常特展，引領學員反思「400年」僅是人類在台南乃至於台灣土地上存在時間的一部分，在文字記錄之前，人群生活的遺跡也都訴說著歷史。

台南地區的考古文化層序，從五千年前就連續不中斷，台南為西拉雅族的原鄉，從出土的西拉雅族考古遺物，不但可以印證歷史文獻上有關西拉雅族的物質文化，同時也可以追溯較早的考古文化，是連接史前文化與歷史時期的關鍵，足以展現台南乃至於台灣這塊土地特殊且久遠的面貌。

文化局進一步指出，本次課程規劃，除由南科考古館多位研究人員開設研習課程，探討「台灣地質變遷」、「南科史前人骨墓葬」外，更安排知名的考古學權威劉益昌教授，以考古學角度分析西拉雅原住民族的歷史演變，以及國立台灣師範大學台灣史研究所康培德教授，從荷蘭文獻中發掘西拉雅族活動跡。

課程中也安排了部落參訪，帶領學員實際走訪東山區吉貝耍部落、佳里區北頭洋部落及蕭壟社舊址，邀集台南市西拉雅族部落發展促進會段洪坤理事長、國立成功大學考古學研究所鍾國風副教授為學員進行導覽。2月22日至23日兩天的課程，不僅結合地質變遷、史前人類活動，搭配南科考古館「千年俯瞰400：走向西拉雅族的原住民考古」特展，從地理環境變遷、地質學研究、考古學及人類學角度探討，試圖以原住民族觀點角度，回溯大台南地區的人類史前活動軌跡，定能會學員帶來全新觀點，豐富學員視聽。