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大陸 大陸焦點 特派現場

他見習近平穿牛仔褲、白球鞋　「價格屠夫」帶領機器狗引領全球

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平17日在北京人民大會堂東大廳出席「民營企業座談會」，科技界大老任正非、馬雲、雷軍、馬化騰及王傳福在內全是座上賓，年輕一代科技天才梁文峰也出席此會議。其中，習近平特地點名鼓勵一位身穿牛仔褲、白球鞋的年輕人，引發外界關注。他是90後的宇樹科技創辦人王興興，自主研發的機器狗目前市佔率70％，是大陸AI科技主力之一，新東方董事長俞敏洪甚至誇他是「天才！」

時隔7年多，同樣是中美科技戰的背景之下，大陸官方再次召開「民營企業座談會」，這也是自2018年以後，習近平第二次出席以民營企業家為主的座談會，與其他國家領導人會見在各行各業具有代表性的民營企業家。時隔多年，出席的企業家產業類型有不同轉變，過去10多年是電商當道，近年AI科技成主流，尤其80後、90後已成為大陸民營經濟的主力軍。

▼ 90後宇樹科技創辦人王興興是六位發言企業家之一 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 大陸國家主席習近平17日在北京人民大會堂東大廳出席「民營企業座談會」，任正非、馬雲、雷軍、馬化騰及王傳福，新一代梁文峰、王興興 。（圖／翻攝 央視） 

「民營企業座談會」電商漸退、AI科技主流

根據《央視》17日釋出的新聞畫面，以及後續流出名單共有31位民營企業負責人代表出席。其中，坐在面向主席台的第一排座位有14位座上賓，右起依序是：全球電動汽車電池製造巨企寧德時代董事長曾毓群、中國科技巨頭阿里巴巴聯合創始人馬雲、中國乳業公司飛鶴乳業董事長冷友斌、中國能源產品製造商正泰集團董事長南存輝、中國機器人公司宇樹科技創始人王興興、中國最大飼料生產企業新希望集團創始人兼董事長劉永好、中國通訊巨頭華為創始人任正非、中國電動車巨頭比亞迪董事長兼總裁王傳福、上海韋爾半導體股份有限公司董事長虞仁榮、中國智能手機和電動汽車製造商小米集團首席執行官雷軍，以及中國網陸安全企業奇安信科技集團董事長齊向東、泰豪集团董事会主席黄代放、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰、中國人工智能（AI）大模型初創公司DeepSeek創始人梁文鋒（最左一位）。

會議上一共六位企業家發言，來自杭州宇樹科技有限公司的王興興是位「90後」，他在發言中說，「我們的企業和我們自己，都是在中國土生土長的。」

習近平也特地勉勵他，「你是這裡面最年輕的。國家的創新需要年輕一代貢獻力量。思大局、觀大勢，企業家要和和他們所紮根的沃土、所生長的時代共生共榮。」

▲▼ 大陸國家主席習近平17日在北京人民大會堂東大廳出席「民營企業座談會」，任正非、馬雲、雷軍、馬化騰及王傳福，新一代梁文峰、王興興 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國家主席習近平特地欽點鼓勵王興興 ，會後兩人握手。（圖／翻攝 央視）

被習近平「欽點」王興興引領機器狗

會後，習近平依序向各界企業家握手，西裝筆挺人群中，身穿牛仔褲、白球鞋的90後王興興特別顯眼（影片11：16），也凸顯自己不拘小節性格，外界也十分好奇這位年輕人身份，為何讓習近平親自點名？

綜合陸媒報導，90後的王興興，1990年出生，浙江寧波人，從小就對科技充滿了好奇心。高中時英語成績一般，理科方面十分出眾。到了大學後，進入浙江理工大學學習機械與自動控制專業，開啟研發機器人道路，用手動鑽頭和邊角料零件，做出了一台成本只要200元左右人民幣的雙足機器人。

2015年，他進入上海大學攻讀機械工程碩士，進一步打磨自己的科研技能，成功開發約低成本高性能的四足機器人XDog，引起國際關注。2016年，王興興短暫入職空拍機大疆後離職，創辦宇樹科技，專注於四足機器人的研發。

當外界不看好時，他從第一款Laikago到後來的A1、Go1、B1、Unitree B2，每一款產品的推出，引起科技圈內震撼。讓王興興真正走進更多人視野，是2021年大陸牛年春晚，宇樹科技的研發的四足機器人「犇犇」跳舞和後空翻，讓許多觀眾都驚嘆。

除此之外，大陸外交部副部長華春瑩還曾在社交平台發佈「機械狗在泰山」圖文，「機械狗在雄偉的泰山上充當搬運工，科技造福人類。」

▼ 宇樹科技的研發的四足機器人「犇犇」跳舞和後空翻讓觀眾驚艷 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 宇樹科技、機器牛、犇犇、 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 宇樹科技機器狗市占率70％， 。（圖／翻攝 宇樹科技、百度、淘宝）

▲ 王興興研發的機器狗應用十分廣泛，尤其軍事領域十分突出。（圖／翻攝 百度）

王興興號稱「價格屠夫」：目標普及化機器人應用

王興興研發的機器狗被廣泛應用於陪伴人類、工業級場景或複雜救援區域等。既可以當家庭寵物、玩具，也可以用於搬運、電力巡檢、地質災害救援、消防救援等，同時具備跳舞、奔跑、原地空翻、負重、偵察等各種高性能動力優勢，宇樹科技還收穫了「性能強悍」的標籤。

外界也以「價格屠夫」形容王興興，王興興一開始就在思考，如何將機器人商業化，平衡性能和成本。主打「擊穿行業低價」，典型產品是2023年發佈面向大眾消費市場的四足機器狗Go2，起售不到1萬（單位：美金，同下），硬是把業界10萬價格拉到最低。

秉持「低成本、高性能理念」，2024年8月，王興興推動了人形機器人G1量產版發佈，堪稱「武術大師」，手腳關節不僅能夠隨意扭轉，還會「縮骨功」、跳躍、翻跟斗等高難度動作。

同行均價50萬元，特斯拉擎天柱價格預計2萬美元（約64萬元台幣），G1的售價卻只需9.9萬元起，王興興再次讓人們見識了什麼叫「價格屠夫」。

他也認為，如果價格太貴，產品沒人用，就無法形成正向循環。預計明年或今年，研發的人形機器人出貨量路提升，機器人能力也會越來越強，市場預料價格會再降低。

▼ 王興興研發人形機器人目標：價格必須友善才能形成面循環，達到實用普及 。（圖／翻攝 宇樹科技）

▲▼ 宇樹科技機器狗市占率70％， 。（圖／翻攝 宇樹科技、百度、淘宝）

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