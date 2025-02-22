最高檢察署庭院櫻花樹盛開　吸引賞鳥人士、攝影愛好者

▲最高檢察署櫻花盛開 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署目前有兩棵櫻花樹，目前已搖曳生姿，風情萬種，相當吸睛，但這棵櫻花樹，各有來歷。

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其中一棵是2012年時任檢察總長黃世銘，以新台幣5萬元價格購入小富士櫻花苗一株，栽植於最高檢察署貴陽路庭院，歷經13年，每逢春季2月，淺白湘緋，粉紅瑰麗，展現風華絕代之姿；其姿百態，或隱或現或嬌或媚；青鳥（即綠繡眼；又名青笛仔）棲息其間，或鳴或食；唧唧輕語、穿梭嬉戲，搖曳生姿，風情萬種。文人雅士群集，為之路塞，「貴陽の櫻」已成臺北一景。

最高檢察署鍾曉玫書記官多年來關懷並記錄櫻花成長，被稱為「櫻花媽媽」，同時娓娓道來另一株小小櫻花的故事。

2020年離這棵精心培育的富士櫻不遠處側門角落，有一棵不起眼的山櫻花樹悄悄的加入最高檢察署園地。

這幼苗怎麼來？2015年最高檢察署傅振雄書記官郊外踏青時，偶然發現掉落在地上的櫻花樹芽，一時興起隨手撿拾返家以水栽植，沒想到幼芽逢春，逐漸長出嫩葉，展現出旺盛的生命力。5年後適最高檢察署移除原先種在該角落的倒塌樹木，留有一窟，傅振雄書記官靈機一動請元境園藝公司將其栽種其間。

這棵小樹苗沒有專業的園藝團隊細心照顧，也未經特別的培養與修剪，在自生自滅的環境下，頑強地生存下來，時光荏苒，今年也首度綻放出了自己的花芒，就已招來蝴蝶幼蟲蠶食，正是「小櫻才露尖尖角 早有蝶兒立枝頭」，雖然未如隔鄰富士櫻學姐那般備受關愛及矚目，依舊找到屬於自己的生存方式，並顯現出旺盛的生命力。

兩棵櫻花樹各自生長奔放，展現生命的價值，也展現吾土吾民的韌性。物換星移，每年春天來臨時，這片庭院將再次迎來春滿人間，成為臺北春日「一期一會」的奇緣。