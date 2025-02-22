街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

▲林三元（中）在街頭進行草編創作時，會與遊客熱烈互動，讓人忍不住拿起手機記錄過程。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

週末的台北榕錦時光生活園區聚集不少文創攤位，林三元的攤子很是特別，草編青蛙、蚱蜢和鱷魚擺滿桌面，遊客好奇駐足多看幾眼，他便詢問：「來！你要天上飛、水裡游，還是蹦蹦跳的？」隨即從塞滿芒草、大王椰子葉和紅竹葉的材料包裡拿出草來，一拗一折現場編製。

林三元小檔案

現職：街頭藝人、草編講師

年齡：67歲

資歷：8年

月收入：2萬元

經歷：聖立科技副總經理、台灣微軟副總、中華電信基金會執行長

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不一會兒小魚成型，以細草懸吊著彷彿魚兒悠游，林三元輕唱著「魚兒魚兒水中游」，然後說：「這個送你，在我的臉書按讚追蹤就好。」

在有趣互動下，人潮聚集包圍，他又編出蚱蜢戒指，套在遊客手指上，引起驚呼連連，也能以流利英語對外國人解釋草編。他直言：「以前在微軟工作，常常要用英文簡報，老闆還找英文老師給我特訓。」

▲林三元曾任微軟副總4年，雖然高薪，但壓力也大。

曾任職台灣微軟副總、中華電信基金會執行長的林三元，人稱「草編CEO」，他大圖輸出自己的工作資歷，大方向遊客介紹，每當人好奇他從微軟副總到街頭藝人的戲劇性轉折，他就順理成章說明理想，「草編只是媒介，我想宣傳的是『凡事動手做』的教育觀，和強調親子間陪伴的重要性。」

擺攤這天他受昇德基金會邀請，分享草編給當天來聽演講的民眾，不接受打賞，但實際上他為了宣傳理念，原本就是送多於賣，除了不定期街頭藝人表演，也到社區大學和學校社團開課，或受邀到企業演講，「現在我比較常教大人，大人才能教小孩，教的過程就會有陪伴，只有陪伴會在心中根深蒂固。」如同他的草編記憶源自於母親。

因父親是礦工，林三元從小生長於南港礦工工寮，貧困童年裡，唯一玩具是母親以芒草編的牙刷、雨傘，想出人頭地只有拚命念書，「礦工每次工作都是拿命在搏，我有兩個表哥進了礦坑就沒再出來。」於是他考上交大計算機工程系，1981年畢業時正是資訊業快速發展的年代。

▲林三元的草編品以動物居多，螃蟹作品深受小朋友喜愛。

個性外向的他精於業務，轉職都是被挖角，當時他以80萬元投資網路電話股，曾漲到2億多元，他回憶：「當時打麻將一晚輸贏百萬元都不眨眼，常應酬到三更半夜，外號叫『酒店王子』，從沒接送小孩上小學。」直到2002年，該支股票因做假帳下市，財富變廢紙，他的睡眠呼吸中止症也變嚴重。

街頭傳理念 不敢讓老母知

林三元依舊是上班族，心中對財富的渴望已淡然，他在微軟任職副總4年後，中華電信基金會想找專家來平衡城鄉數位落差，邀他擔任基金會執行長。某次董事會，有董事建議基金會應協助偏鄉發展文創產業，經人牽線，〈漢聲〉雜誌創辦人、曾獲總統文化獎的黃永松提點他，文創應從手工藝做起，而非大量生產的商品，他深埋心中的藝術魂因而被喚醒，想起從小就會的草編工藝。

▲芒草是林三元草編的重要原料之一，平常他會到戶外摘取。

2017年基金會執行長任職期滿，59歲的他沒有開啟閒雲野鶴的退休人生，當年就考取街頭藝人執照，開始推廣草編文化，唯一不敢讓母親知道，「老一輩覺得街頭藝人是流落街頭。」但他清楚自己的目標，沒有放下身段的問題。

街頭表演需要吸睛，林三元會設計互動性強的作品，例如按一下就會彈跳的青蛙、含住手指就難掙脫的指蛇，他還會介紹說，指蛇曾出現在好萊塢電影，而日本沖繩也會以此用作警惕海蛇的教材，還可延伸到越想忘卻越難忘的心理學，讓人聽得津津有味。儘管有時擺攤八小時僅入帳1,200元，他卻毫不在意，只要遊客追蹤他的臉書或YouTube，他想透過網路，讓草編藝術傳播得更快更遠，演講、展覽甚至開課邀約也隨之而來。

▲有餐廳以林三元的草編作品布置店內環境，例如青蛙裝飾在盆栽旁，多了一種文創風。

▲指蛇是互動性極強的草編作品，手指一入蛇口便無法抽離。

他開親子共學課程，以切身之痛提醒親子相處時光不要只剩手機，語帶遺憾地說：「以前我不懂啊！小孩小時候沒有怎麼陪，他們長大了也不知道怎麼跟老爸互動，所以世界很公平。」現在他每編一個作品，送了人就開心，只要能喚起對方珍貴的童年回憶，或讓他們想和自己的小孩分享，創造的都是金錢也買不到的價值。



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