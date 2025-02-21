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大姑提「2理由」不願給孝親費　婆婆氣到當場翻臉走人

網友的大姑表示父母有在收租不用給生活費，且未來還有遺產稅的問題，讓網友婆婆氣到當場翻臉走人。（示意圖／unsplash）

▲ 網友的大姑表示父母有在收租不用給生活費，且未來還有遺產稅的問題，讓網友婆婆氣到當場翻臉走人。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨，近日與家人協商每個月該給已退休的公婆多少生活費，愛計較的大姑卻表示公婆有房產可收租，且年事已高平常沒什麼開銷，以後還要繳遺產稅，認為沒必要給公婆生活費。對此，網友的婆婆一聽，大罵女兒怎可有如此想法，更氣到當場翻臉走人，母女倆已冷戰快一週了。

要給退休父母多少孝親費，是不少家庭煩惱的問題。近日有網友在「毒姑九賤婆媳討論區」抱怨愛計較的大姑，在家人討論該給已退休的公婆多少生活費時，稱她爸媽有房租可收，還有年紀大了也花不了多少錢，如果給他們的錢沒花完，以後還要繳遺產稅，那何必給？

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此話一出驚呆眾人，網友的婆婆聽不下去，罵大姑怎麼有這種想法，還擔心繳稅，婆婆更撂下狠話，既然如此那以後不要分財產，就沒有遺產稅的困擾了。婆婆當下更氣到翻臉走人，母女倆已快一週沒講話了。

網友抱持不同看法，有人認為「孝親費不管老人有多少財產都要給，這是心意」，有人表示「既然有房租還有餘糧，為什麼還要跟孩子要錢？」、「大姑說的沒錯，她爸媽有收入，子女不需要給孝親費」、「我覺得大姑其實沒說錯，雖然這些話是她不想付錢的理由，但如果錢夠用的情況下，確實不需要額外找孩子拿錢。老人的生活有多長誰都不知道，未來長照的費用更是無底洞，像婆婆這樣一退休，就急著找兒女討錢，其實跟大姑一樣是自私的，母女其實很相似。」

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