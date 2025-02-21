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中華隊對西班牙！台南Josh見「先發防禦率」發文了　網：感謝國師

▲▼經典賽資格賽練球日，陳宇宏。（圖／記者李毓康攝） 

▲中華隊先發陳宇宏。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

經典賽資格賽今（21）日開打，中華隊首戰對上西班牙，就有網友在網路上討論兩隊的先發投手。棒球YouTuber台南Josh常被虧是「反指標」，他昨（20日）晚就在臉書上發文，直呼「完惹！」結果文章一出，大票網友反而表示，「感謝國師發文」、「就在等你這一篇」。

經典賽資格賽今（21）日開打，中華隊首戰對上西班牙，派出陳宇宏應戰，至於西班牙則推出前中華職棒樂天桃猿洋投雷法（Elian Leyva）先發。

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陳宇宏去年球季出賽16場，其中6場先發，戰績1勝4敗，防禦率4.50。前樂天洋投雷法2023年在中職12場先發，戰績4勝3敗，投了67.1局，防禦率3.88。

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。他昨晚就在臉書上發文列出兩隊先發的戰績和防禦率，並直呼「完惹」。

而貼文一出，不少網友就忍不住直呼，「神祕力量加持」、「有你這句完了，我就放心了」、「有最後一句，可以安心看轉播了」、「國師一句完了，就對了」。還有網友回應，「國師，西班牙的球衣買了沒」、「需要你拿雷法的毛巾」、「國師支持西班牙，對吧」。

▼西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

▲▼經典賽資格賽練球日，西班牙隊雷法。（圖／記者李毓康攝）

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