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賴清德提醒大專院校！　「跟中國交流要存有風險意識」

▲▼總統賴清德出席「114年全國大專校院校長會議」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「114年全國大專校院校長會議」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日上午出席「114年全國大專校院校長會議」，期勉台灣的高等教育落實教育平權，不遺漏任何一個孩子。他也提出四點期望，包括「不遺漏任何孩子」、「為孩子裝上夢想翅膀」、「政府做後盾」，以及「民主是台灣資產」；他特別提醒，各大專校院跟中國進行交流時，能存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，一起守護民主，以及維護台灣國際競爭力和國家安全。

賴清德致詞時表示，「全國大專校院校長會議」在推動高等教育發展上，扮演舉足輕重的角色，今天非常榮幸受邀到宜蘭大學參與這場盛會。他說，首先要感謝各位校長投身杏壇，春風化雨，為國家作育英才，同時祝福今日會議在大家共同努力之下，圓滿成功，成果豐碩，推升台灣高等教育更上一層樓。

賴清德說，有道是，「十年樹木，百年樹人」，他始終相信，國家透過教育栽培人才，特別是在高等教育的黃金階段，人才多、人才好，國家社會就會好。個人透過教育取得專業知識、改善生活，個人的生活好，國家社會也會更好。所以投資教育、投資未來世代，就是投資國家未來；只要人人有希望，國家就有希望。他要肯定各位校長任重道遠，扛起台灣高等教育的重擔。

對於台灣的高等教育，賴清德提出幾點期望：第一，不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉。教育部應妥善運用資源，讓所有學生無論經濟條件或所在何方，都能獲得相同的發展機會，落實教育平權是政府永不放棄的目標。教育部也應多管齊下，協助各大專校院，無論是公立或私立、城市或偏鄉，還是高教或技職教育，都能夠協同發展，實現教育資源公平配置，並培育跨領域人才。

賴清德說，他所推動的縮短公私立大專學雜費差距、提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻、鼓勵公立大學增加優先入學名額給弱勢學生，都是為了落實教育平權。但這樣做夠不夠，還有沒有更多努力空間。

賴清德指出，第二，要用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。面對新時代挑戰，高等教育必須持續為國家培育新時代人才。人人都有方向、夢想，個個也都有新視野、新思維、新做法。不論是前瞻未來、智慧永續，或競逐太空、探索海洋，甚至是立足臺灣、走向世界，也都充滿信心。

因此，賴清德期許，教育部及各位校長努力突破高教體系結構性限制，大膽提出各種高等教育發展可能，讓學生在學習過程中能跨越國界與學科的界線，自主選擇學習內容和方法，另一方面也讓各大專校院有更多元發展空間。

賴清德也談到，上任後所推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是為了支持孩子勇敢追求夢想，能夠走出國門到海外交流學習、拓展國際視野，不僅僅圓個人夢想，國家也因而偉大。

接著，賴清德指出，第三，政府會做高等教育發展的後盾。面對全球高度競爭挑戰，不僅政府要加快腳步，朝未來發展趨勢，大刀闊斧進行改革，各大專校院也必須持續提升競爭力。政府推動「高教深耕計畫」，現已進入第二期(2023至2027年)，一方面提升大學品質，促進高教多元發展；另一方面協助大學追求國際一流地位及發展研究中心。

賴清德進一步表示，政府也積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣。尤其從2021年《產學創新條例》通過以來，不論是半導體、智慧製造或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院，都因此陸續成立。相信透過提升大專校院競爭力，可以培育更多國家發展需要的人才，也可以壯大國家。

賴清德也指出，第四，民主是台灣的資產。他強調，台灣民主自由的生活方式及學術自由，都是我們珍貴的資產，也讓台灣各領域發展更加豐富多元，持續走向世界。因此面對中國持續不斷統戰、滲透、文攻武嚇，他特別在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，除因應平時防救災，也要提升全民防衛國家意識。

他說，希望各大專校院跟中國進行交流時，能存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，一起守護民主，以及維護台灣國際競爭力和國家安全。

▼總統賴清德出席「114年全國大專校院校長會議」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「114年全國大專校院校長會議」。（圖／總統府提供）

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