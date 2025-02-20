政院指總預算大幅刪凍窒礙難行　羅智強：笑掉陳水扁馬英九大牙

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

為了總預算後續處理事宜，立法院長韓國瑜18日召集朝野協商，但最終協商沒共識，立法院19日把總預算案送交總統府、行政院；行政院收到總預算後，發言人李慧芝表示，總預算案遭到大幅刪減凍結，導致許多部會施政窒礙難行。國民黨立委羅智強細數過去陳水扁、馬英九執政時期所凍結的總預算，他直批，4.6%預算凍結，政府就不能運作？賴清德真要讓陳水扁、馬英九笑掉大牙？

羅智強指出，審查與刪減預算是國會的職責，今年114年度總預算經審查後仍達 2兆9248億元，比去年增加 723億元，創下歷史新高，相較馬政府時期更是多出 1兆元。然而，面對歷來最高的預算額度，行政院卻聲稱政府運作將受嚴重影響，甚至渲染成「國家將陷入癱瘓」。這樣的說法，不僅誇大其詞，更有誤導民眾之嫌。

羅智強提到，今年預算的凍結金額為1,381億元，佔總預算4.6%。而所謂「凍結」，並非刪除，而是要求行政院提出具體報告後，即可解凍使用。這本是過往政府行之有年的正常機制。

回顧過去陳水扁政府時期，羅智強說明，94年度預算凍結12.71%，95年度更高達13.24%，但當時政府並未動用覆議，而是透過溝通協調來推動預算解凍；馬英九政府時期，102年度預算也曾凍結10.06%，但政府依然順利運作。歷屆政府面對更高比例的預算凍結，都能透過制度來解決，為何如今賴政府在預算創新高、凍結比例僅4.6%的情況下，卻聲稱施政將受阻？這樣的說法，反而凸顯行政團隊的無能。

羅智強憂心指出，民進黨不僅渲染政府「無法運作」，更刻意將矛頭指向國會，將正常的預算審查機制描繪成對施政的阻撓，甚至鼓動民眾不滿，製造對立情緒。

羅智強強調，預算審查是國會職責，溝通協調是行政部門的責任。面對歷年最高的總預算，民進黨政府應該拿出專業與誠意，向國會清楚說明預算用途，而非一再訴諸情緒、煽動對立。理性討論，還原事實，才是民主政治應有的態度。

