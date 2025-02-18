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大陸 大陸焦點 特派現場

中澳洲舉行防務戰略磋商　同意加強戰略溝通

▲▼中國大陸,澳洲,中澳關係。（圖／路透社）

▲中澳關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國防部17日公布，中國和澳洲兩軍在北京舉行第23次防務戰略磋商，雙方針對兩國兩軍關係、地區安全和其他共同關心的問題深入交換了意見，同意繼續在防務領域加強戰略溝通，妥處矛盾分歧，開展交流合作。

據指出，這次磋商由中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零與澳洲國防軍副司令齊普曼（Robert Chipman）、國防部副秘書長傑弗里（Hugh Jeffrey）共同主持。

《香港01》引述澳洲國防部稱，此次對話是根據澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年與大陸國務院總理李強會晤後，雙方同意恢復，上一次舉行為2019年。

澳洲在會上重申，地區內所有國家必須以安全和專業的方式行事，尊重主權、維護和平，以避免誤判或令風險升級。澳洲並強調遵守國際法的重要性，特別是《聯合國海洋法公約》。

在本次對話前，澳洲日前指控在南海遭遇「不安全行為」，稱澳洲軍方一架P-8A海上偵察機11日在南海上空，遭共軍戰機在距離30公尺範圍釋放信號彈，行為具危險性且不專業，對飛機與機組人員構成風險。

大陸國防部14日回應稱，澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀，散布虛假敘事，中方堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉。

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