自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

▲到自助餐店你都選什麼菜？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

自助餐是許多上班族的用餐首選，但自助餐菜色琳瑯滿目，要怎麼挑才健康？營養師夏子雯建議，黃金標配是飯半碗、蔬菜3到4樣、板豆腐、滷蛋1顆。此外，澱粉可以依循「女生飯半碗」、「男生飯8分滿至1碗」的原則；同時示警2大蔬菜地雷，以及攝取動物性蛋白質的注意事項。

營養師夏子雯近日在臉書發文分享，營養師吃自助餐怎麼挑？她表示黃金標配是飯半碗、蔬菜3到4樣、板豆腐、滷蛋1顆。此外，澱粉可以依循「女生飯半碗」、「男生飯8分滿至1碗」的原則，因為控制飯量，才不會讓下午昏昏欲睡、工作效率降低，而且如果有五穀飯更好。

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蔬菜方面，夏子雯認為可以挑3至4樣自己喜歡的蔬菜，盡可能有不同顏色種類，能攝取到不同類型的植化素，然後最好夾上面一點的蔬菜，才不會讓蔬菜吸到滿滿油脂，反而更容易胖。

尤其如果拿回辦公室才享用，夏子雯還建議可以準備熱水，稍微過水可以發現多餘的油都會浮在水中，也可降低不必要的鈉含量。

此外，她還分享2大地雷菜餚，「看到茄子可以跳過，因為自助餐的茄子在烹調上，幾乎都會過油處理，反而變成地雷蔬菜，除非是清蒸涼拌茄子；人見人愛的番茄炒蛋，也常會加上番茄醬，而雞蛋要滑嫩，就一定要油多，這些菜餚一定要小心喔。」

最後是蛋白質的部分，夏子雯解釋，三餐皆不可或缺蛋白質，像是滷蛋、滷板豆腐是很好的選擇，而滷排骨、滷雞腿也不錯。

但切忌雞皮要去掉，她建議，如果是炸排骨、炸雞腿，要盡可能的把裹粉炸皮去除掉，「但炸排骨的裹粉皮很難去除、甚至是根本沒裹粉炸，排骨肉也會吃進很多油，因此炸雞腿的皮因容易去除，反而優於炸排骨。」此外，宮保雞丁、糖醋雞丁則因為有先裹粉油炸再拌炒，也會不小心多吃進一些油脂，要盡量避開。

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