　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲到自助餐店你都選什麼菜？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

自助餐是許多上班族的用餐首選，但自助餐菜色琳瑯滿目，要怎麼挑才健康？營養師夏子雯建議，黃金標配是飯半碗、蔬菜3到4樣、板豆腐、滷蛋1顆。此外，澱粉可以依循「女生飯半碗」、「男生飯8分滿至1碗」的原則；同時示警2大蔬菜地雷，以及攝取動物性蛋白質的注意事項。

營養師夏子雯近日在臉書發文分享，營養師吃自助餐怎麼挑？她表示黃金標配是飯半碗、蔬菜3到4樣、板豆腐、滷蛋1顆。此外，澱粉可以依循「女生飯半碗」、「男生飯8分滿至1碗」的原則，因為控制飯量，才不會讓下午昏昏欲睡、工作效率降低，而且如果有五穀飯更好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔬菜方面，夏子雯認為可以挑3至4樣自己喜歡的蔬菜，盡可能有不同顏色種類，能攝取到不同類型的植化素，然後最好夾上面一點的蔬菜，才不會讓蔬菜吸到滿滿油脂，反而更容易胖。

尤其如果拿回辦公室才享用，夏子雯還建議可以準備熱水，稍微過水可以發現多餘的油都會浮在水中，也可降低不必要的鈉含量。

此外，她還分享2大地雷菜餚，「看到茄子可以跳過，因為自助餐的茄子在烹調上，幾乎都會過油處理，反而變成地雷蔬菜，除非是清蒸涼拌茄子；人見人愛的番茄炒蛋，也常會加上番茄醬，而雞蛋要滑嫩，就一定要油多，這些菜餚一定要小心喔。」

最後是蛋白質的部分，夏子雯解釋，三餐皆不可或缺蛋白質，像是滷蛋、滷板豆腐是很好的選擇，而滷排骨、滷雞腿也不錯。

但切忌雞皮要去掉，她建議，如果是炸排骨、炸雞腿，要盡可能的把裹粉炸皮去除掉，「但炸排骨的裹粉皮很難去除、甚至是根本沒裹粉炸，排骨肉也會吃進很多油，因此炸雞腿的皮因容易去除，反而優於炸排骨。」此外，宮保雞丁、糖醋雞丁則因為有先裹粉油炸再拌炒，也會不小心多吃進一些油脂，要盡量避開。

延伸閱讀
曹興誠被爆小三「親密合照」　張益贍揭Chat GPT分析結果：可能是AI生成
曹興誠浪漫情史曝！周刊拍與女主播遊港　黃寶慧：我和他沒有過夜
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普警告「第3次世界大戰」不遠了！但不會在他任內
林岱樺涉貪！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法
蘋果中文AI來了！iOS 18.4更新時間曝　台灣果粉失望了
換新車注意！「符4大條件」可退新車貨物稅
搥心肝！日圓賣出價4個月最差　10萬台幣少換3.6萬日圓
林岱樺涉貪　韓國瑜：院方對詳細案情並無所悉
林岱樺涉貪遭搜索　民進黨：尊重司法，勿枉勿縱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

陸「暨南、華僑大學」直隸統戰部　我教育部下令：禁止交流合作

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

【廣編】「寵」愛「星」體驗！星級飯店與高端寵物食品攜手　讓寵物旅遊更美好

台鐵西部自由座列車「增11班新自強號」　開放7日前可預訂

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

陸「暨南、華僑大學」直隸統戰部　我教育部下令：禁止交流合作

今晚北東轉陰雨　冷氣團下周一最強「最凍剩7度」

【廣編】「寵」愛「星」體驗！星級飯店與高端寵物食品攜手　讓寵物旅遊更美好

台鐵西部自由座列車「增11班新自強號」　開放7日前可預訂

下波冷空氣有「極渦支持」　鄭明典：周末降溫有感

自助餐別挑「這2道菜」！　營養師警告：熱量地雷

快訊／07:03台南東山3.2地震　最大震度2級

12星座默默重視另一半！水瓶座偷留訊息、天秤座準備意外驚喜

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

花蓮縣長徐榛蔚赴港拚觀光　強力主打「花蓮樂悠遊套票」吸引港澳旅客

Jennie愛牌小眾絲綢包hai在台開賣！超夢幻立體玫瑰、限定鮮綠色報到

屏縣環保局宣戰廣告亂象　會同各公所即起強力取締

7年級女生斜槓經營咖啡工作室　她開心分享開創副業歷程

冰棒一咬驚見完整蟑螂頭！　情侶衝回家吐出超巨蟑螂腳

三寶出沒！高雄賓士違規左轉撞輕軌列車　女駕駛吞紅單還被法辦

王瀅「一天只吃800卡」！驚人菜單曝...成功甩掉多餘脂肪

抖音狂傳「戰酒店」警挨酸反擊了　密室揪出一票比基尼辣妹畫面曝

36架次共機出海「四面環台」　配合共艦聯合戰備警巡

林岱樺涉詐助理費！高雄市長初選添變數　陳其邁：尊重司法

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

生活熱門新聞

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

網紅DK道歉「今天關手機做1事」：罵聲我都承受

好市多「1新品」大翻車　會員罵翻：絕不回頭

自助餐別挑「這2道菜」！營養師警告：熱量地雷

最辣國文老師棒打4人！DK孫生AB女全都罵

曹興誠提告！律師：「就算照片是合成」謝寒冰仍贏

愛吃1類食物！她50歲就洗腎　醫嘆：心臟像80歲

明冷氣團來襲「濕冷10℃以下」　下週二起溫暖如春

12星座小人指數曝光！射手座100%

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

今晚變天！　下波冷氣團強度「寒流未滿」來襲時間曝

春天要來了！　4星座喜事連連

更多熱門

相關新聞

台中新光三越廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

台中新光三越廠商申請資遣28人　勞工局發聲了

台中新光三越爆炸事件導致百貨櫃位品牌面臨無限期停業，恐導致4000名勞工權益受影響。台中市政府勞工局表示，截至今天（19日）為止，已收到14家櫃位廠商申請資遣通報28人，市府受理後轉由就服處連繫，協助申請失業給付和轉職或職訓等，就服處將提供一對一個別化服務，希望盡速協助勞工穩定生活。

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

活煮龍蝦好殘忍？科學家首度證實「牠們經歷劇痛」

輝達花16天收復跌幅　救星竟是他

輝達花16天收復跌幅　救星竟是他

美超微奪標普500今年表現最優股

美超微奪標普500今年表現最優股

獨自吃麥當勞！路人媽沒禮貌併桌　還遭對方罵1句

獨自吃麥當勞！路人媽沒禮貌併桌　還遭對方罵1句

關鍵字：

夏子雯自助餐周刊王

讀者迴響

熱門新聞

曹興誠私密照說法「叒」改口！陳沂：自打臉太快

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

王偉忠長文悼念大S

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

兵役局坦言「王大陸入伍」會比較操　原因曝光

台積電魏哲家哭哭！　半導體圈：美國蓋廠時間、金錢都是台灣2倍

「財富女神」醉駕保時捷被逮　掏9萬換免坐牢

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

即／男同聖地「TT1069」沒了　台中市府出手封鎖

曹興誠三度改口喊有黑手　謝寒冰酸：你搞得我好亂

孫生「連4喊對不起」承諾2事會做到

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面