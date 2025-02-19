漢堡王「雙華堡組狂殺7折」只有今天！限時3小時還送可樂

▲漢堡王國王日今天限時登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」每月限定「國王日」今（19）日限時1天登場，2月祭出人氣餐點華堡2個199元，限時3小時還加碼送可樂1杯。

漢堡王2月國王日祭出「雙華堡組199元」超值優惠，現省89元，較原價打出7折折扣，加碼下午2時至5時只要購買「雙華堡組」再送中杯百事可樂1杯，每筆訂單限購3組，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

漢堡王「華堡」擁有5吋大麵包夾入370度火烤純牛肉，再搭配洋蔥、生菜、番茄片等料，每一口都能吃到濃郁肉香結合清爽蔬菜口感。

▲達美樂火山披薩限時買1送2。（圖／業者提供）

另為歡慶起司火山披薩賣破30萬顆，達美樂全門市即日起至3月2日則祭出「買1送2」優惠，期間只要外帶大火山披薩即送大火山披薩，加碼再送大可樂1瓶，且火山披薩口味開放任選。

達美樂自2024年推出「起司火山披薩」，在披薩中間以立體火山裝著濃醇巧達起司熔岩醬，造型吸睛，再加上口味濃郁，上市僅1周就熱銷斷貨，累積超高人氣，還陸續推出「奶香火山披薩」、「可可火山披薩」等口味，開賣至今已賣出超過30萬顆，相當於25座台北101的高度。