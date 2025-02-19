21風味館「2大組合下殺7折」挺球賽！加碼開賣巨大球棒爆米花

▲21風味館應援世界經典資格賽。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻世界棒球經典資格賽（WBCQ）商機，連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」祭出「2大組合下殺7折」優惠，包括人氣烤半雞、香脆炸雞都有，即日起限時3周開跑；加碼開賣超吸睛「巨大球棒爆米花」，數量有限、售完為止。

21風味館即日起至3月11日於全門市祭出2大應援組合下殺7折優惠，有「21香草烤半雞+21香草烤雞腿」特價287元；「21香草烤雞腿+香脆炸雞」特價140元，提醒TOGO門市、外送平台（Uber Eats、foodpanda）不適用此活動。

▲指定門市開賣超吸睛巨大球棒爆米花。

即日起更加碼於指定門市販售超吸睛「巨大球棒爆米花（焦糖風味）」，嚴選網路人氣品牌「大頭叔叔」的焦糖爆米花搭配球棒造型，帶進球場超吸眼球，售價399元，數量有限、售完為止。

▲bb.q CHICKEN推經典賽應援餐及限時優惠 。

另外，本屆資格賽台灣將和西班牙、南非及尼加拉瓜競爭2張晉級「2026年世界棒球經典賽」的門票。針對賽程，bb.q CHICKEN也推出2時段優惠應援，2月21日起至2月23日首波推期間限定「經典賽應援餐第2件半價」，2組特價464元，每份應援餐內含調味去骨炸雞8塊、甜心QQ球、炸薯條及汽水1罐。

2月24日起至2月26日加碼推出「調味去骨炸雞第2件半價」優惠，2組特價554元，並開放4口味任選包括蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司及辣味燒肉，提醒優惠限門市內用或外帶，不適用於外送平台、外送自取、享聚卡APP外帶外送。