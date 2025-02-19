北市女拒盤查耍賴　躺馬路再朝警吐口水！拘留室出招「敷面膜」

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局大直派出所12日接獲報案，在明水路上的一家銀行有民眾起爭執，警方獲悉後到場勸阻，並依照規定查驗身分，其中1名女子不願意配合，想藉故離去，還拉扯警員密錄器並橫躺在馬路上，警方將她帶回後實施保護管束，女子卻朝警員吐口水，遭警方依法當場逮捕；誇張的是，女子在解送時還要求敷面膜，否則不願意配合。

警方調查，61歲的簡姓男子與32歲的陳姓女子，12日下午1時許在明水路上的一家銀行因為抽取號碼牌起爭執，雙方爆發口角衝突，現場民眾見狀後立刻通知警員到場，員警將2人隔開，勸說後並告知雙方權益，並對2人進行身分查驗，其中簡姓男子在查驗身分結束後自行離去。

▲女子不願配合盤查身分，先躺馬路又扯密錄器，再朝警員肘擊、吐口水，甚至要求敷面膜。（圖／記者邱中岳翻攝）

但陳姓女子不願意接受警方盤查，先藉口要趕車、又辯稱趕時間，拒絕盤查後企圖離去，過程中陳女甚至還拉扯警員密錄器，而為了拒絕盤查，還直接橫躺在馬路中央，讓現場處理員警相當無言，隨即將陳女帶回派出所保護管束。

但陳女到派出所後非但沒有冷靜情緒，甚至還以右手肘攻擊警員，並朝派出所員警吐口水，行徑相當囂張，警方立刻依照妨害公務、妨害名譽等罪嫌將她逮捕，並依照相關規定解送地檢署偵辦。

此外，警員要將她送進拘留室時，陳女又出奇招，要在拘留室內敷面膜，否則有幽閉恐懼症不能進入，警員為了安撫她還幫她敷面膜，但陳女又說要帶著面膜到地檢署「嚇人」，最後員警還是把面膜撕掉，再解送地檢署偵辦。