雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

大陸中心／台北報導

深圳市「創鑫激光」近日舉行北京研究院及清華大學聯合研究中心落成典禮記者會。創鑫激光董事長蔣峰表示，公司將借助與清華大學的合作優勢，吸引北方科研機構，共同推動「金屬硬質刀具」向「鐳射數位刀具」轉型。

▲深圳創鑫激光推出榮光系列產品，採用獨創的「生髮膏」技術，優化切割工藝。（圖／新華社）

蔣峰表示，創鑫激光成立於2004年，未來將充分利用北京海淀的科研資源，以滿足國家戰略需求和鐳射科技前沿的發展趨勢，未來北京研究院將與深圳研究院形成雙輪驅動的研發體系，持續推進雷射技術、產品、工藝和應用的多維升級，鞏固公司在全球鐳射市場的技術領先地位。

創鑫激光市場負責人曾劍鋒指出，雷射切割行業應當從「切得快、切得厚」轉向「切得穩、切得省」。他說：「目前，切割過程中約九成的品質問題源於『低噴嘴工藝』導致的切割頭故障，以及雷射器與切割頭光路和結構參數不匹配所帶來的工藝難題。」

根據創鑫激光2024年雷射器返修資料，因噴嘴發燙、鏡片污染及回光燒壞導致的切割頭和雷射器故障占比高達90%。為此，創鑫鐳射推出榮光系列產品，採用獨創的「生髮膏」技術，優化切割工藝，並通過氣路改造將噴嘴高度提升至10mm，從而降低飛濺故障率，並進一步提升切割穩定性和精度。

榮光系列產品在技術上實現了突破，可支援全程抬高噴嘴滑行切割（空氣/氮氣），替代傳統蛙跳和整定操作，大幅提高空移效率，最高提升83%。此外，該技術還有效減少切割工藝調整需求，使操作者無需頻繁調整同心同軸、焦點位置及焦點能量分佈，從而實現「一鍵切割」。

此次記者會上，創鑫激光還推出了針對船舶行業的XG3200專機，依託紫笛數位光斑平臺，採用獨創的「多槍激光」能量模型，優化厚碳鋼切割效果。創鑫激光號召行業上下游企業及科研機構共同完善抬高噴嘴「生髮膏」切割工藝，以北京研究院為平台，深入研究光、氣、材料作用機理，為鐳射製造行業提供更加先進和高效的解決方案。