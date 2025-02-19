當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

▲男星王大陸涉逃兵，引發社會關注。（圖／CTWANT）

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33歲藝人王大陸因涉嫌妨害兵役、偽造文書，昨（18）日遭刑事局帶回偵訊，移送新北檢複訊，檢察官訊後，諭令他以15萬元交保。消息曝光後在網路上發酵，有人表示「沒當過兵很嚴重嗎？」認為當兵是浪費時間，引發網友論戰。

檢警接獲檢舉，得知有犯罪集團以數十萬至百萬不等的價格，專門替客戶量身訂作閃兵計畫，假裝心臟問題以騙過醫師開診斷證明，意外查出王大陸也在名單中。如今集團運作曝光，陳姓主嫌和2名仲介1月份就被逮捕，但3人均無醫學背景，警方懷疑幕後有專業醫師涉案，目前已鎖定身分。

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事件爆發後引發網友熱議，一名網友在PTT版上以「沒當過兵很嚴重嗎？」為題發文，認為男人不當兵又沒差，女人都喜歡高富帥，從來沒聽女生說喜歡有當過兵的，覺得當兵真的很浪費時間，還不如去學一技之長，直言出社會後，都比較財力跟社經地位。

對此，大批網友表達不同看法，認為當兵是義務，逃兵就是不對，「沒當兵跟逃兵是兩回事吧」、 「你可以參考韓國逃兵的下場」、 「逃兵就不應該」、 「就很基本的公平正義原則啊」、 「連兵都逃，人格相當低賤」、 「沒當兵就是男性尊嚴缺失」。

另外，也有另一派網友持不同意見，「不是要當兵才能抗中保台」、 「不當兵沒差，但沒資格喊愛台灣」、 「不怎樣！被抓到就很丟臉」、 「沒當兵就不要整天喊抗中保台就好」。

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