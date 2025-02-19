14萬劑秒殺！南投新增2千劑公費流感疫苗　2／20開打

▲南投縣獲配增購公費流感疫苗2130劑，並於2月20日開放11類公費對象接種。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

藝人徐熙媛（大S）於月初傳出因染患流感而猝逝的噩耗，引發全國流感疫苗搶打潮，南投縣14萬餘劑公費疫苗不久就全數接種完畢；縣府衛生局表示，目前仍時值流感疫情高峰期，該縣已獲衛福部配發新增2130劑，並自 2月20日起，優先提供65歲以上、滿6個月以上等11類對象公費接種。

縣府衛生局指出，流感變異相當迅速，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時造成死亡，而接種流感疫苗是預防流感中重症最有效的方法；衛福部考量農曆春節後民眾接種流感疫苗踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，提報行政院院會同意緊急增購流感疫苗，配發予各縣市。

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衛生局說明，11類優先對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等原計畫第一階段實施對象。

衛生局提醒，近期仍處於流感流行期，倘有感染症狀(咳嗽、發燒、流鼻水)，外出時務必配戴口罩、注意手部清潔消毒、避免進出人多密閉場所，應儘速就醫並在家休息；如有尚未接種本季公費流感疫苗之上述對象，請儘速前往接種，相關疑問可逕洽該縣合約院所，或至衛生局網站查詢(南投縣流感疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03TqurF )、撥打防疫專線：049-2220904。