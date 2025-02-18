不爽鄰居噴防蚊液！菜刀砍頸、舌頭險死　桃園暴力男這下慘了

▲桃園市王姓男子與鄭姓鄰居不睦，去年3月間持菜刀鄭猛砍，鄭負傷後逃逸報警，圖為犯案現場。（資料照／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子與鄭姓鄰居不睦，去年3月間不滿鄭在社區的戶外公共區域噴灑防蚊液，趁鄭下樓之際，持菜刀躲在樓梯間朝鄭猛砍，雙方扭打過程中，鄭的臉部、頸部、雙手與舌頭等處被砍傷，鄭負傷後逃逸被送醫急救險死；桃園地院今（18）日宣判，被告王男犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年6月，全案還可上訴。

檢警調查，40歲王姓男子與鄭姓男子是鄰居，雙方相處不睦，去年3月間，王男不滿鄭姓男子在社區公共區域噴灑防蚊液，3月13日晚間9時49分許，趁鄭下樓之際，在樓梯口處持預藏菜刀往鄭腹部猛砍，鄭及時握住菜刀未被傷及胸部與腹部等處，王卻持菜刀朝頸部刺擊，砍傷其臉部、舌頭等處，鄭以雙手抵抗王，導致雙手多處撕裂傷勢，鄭負傷後奮勇與王扭打，趁機將王翻倒在地後逃離現場，經路人緊急送醫後才倖免於死，桃園警方接獲報案趕赴現場，調閱現場監視器畫面查出是王男所為，報請桃園地檢署檢察官逕行搜索後查扣作案用菜刀等證物。

桃檢複訊時，王男坦承犯行，檢方根據警方提供現場監視畫面截圖、扣押菜刀等證物，告訴人指證後確認王男犯行，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌將王男起訴。

桃園地院歷經年餘審理後今天下午宣判，被告王男犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年，應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年6月，還可上訴。

法院合議庭認為，被告否認對告訴行兇，辯稱「案發時我在住處未出門」，法官根據告訴人及警方證詞、現場監視錄影、被告所丟棄之菜刀上血跡、案發現場血跡DNA鑑定結果，確認是被告持菜刀朝告訴人行兇之事實。被告所持兇器為菜刀、攻擊告訴人頭、胸、腹等要害之情形可認被告具有殺人犯意。

此外，被告經台北市立聯合醫院鑑定，被告於涉案行為時，受思覺失調症，急性精神病狀態之影響，處於認知判斷能力缺損之情形，其辨識行為違法以及依其辨識而行為之能力均顯著減低。法官認為被告有再犯及危害社會安全之虞，而有施以監護處分及早接受持續且規則之精神評估與治療之必要，依刑法之規定，併予宣告被告應於刑之執行後，令入相當處所，施以監護1年6月。