馬斯克媽超會養生！逆齡飲食大公開　這幾樣一定要吃



▲馬斯克的76歲母親梅耶保養得宜。（圖／取自 mayemusk IG）

圖文／CTWANT

梅耶·馬斯克（Maye Musk）是特斯拉創辦人伊隆·馬斯克(Elon Musk)的母親，她不僅曾是模特兒還是一名營養師與作家，擔任模特時間長達50年，並出現在多本雜誌的封面上，包括《時代》雜誌健康版和國際版《Vogue》、《ELLE》。76歲的她對於健康飲食也很有心得，一起來看看這名女強人的習慣？

梅耶·馬斯克飲食習慣：控制糖分攝取

梅耶·馬斯克說自己其實也很愛吃甜食，但她會提醒自己要少吃、別吃。可以在家吃點優格、喝杯牛奶之類的，因為如果太飢餓的話就很容易在外面買不健康的食物。也可以隨身攜帶無調味堅果、水果乾、香蕉、水煮蛋等當點心，增加飽足感就不會亂吃。

▲梅耶相當注重保養與養生飲食。（圖／取自 mayemusk IG）

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梅耶·馬斯克飲食習慣：少吃加工食品

她認為「吃簡單的原型食物才是健康的關鍵」，不追求花俏或昂貴的健康食品。梅耶·馬斯也曾在自己的書中提及其實年老的健康問題大多和營養有關，想要保持健康應該要記錄你整天的飲食內容，這樣子對於調整飲食、生活作息才會有所幫助，也可以隨時檢討、改變，幫助身體更健康。

▲梅耶以魚素飲食為主，相當講究。（圖／取自 mayemusk IG）

梅耶·馬斯克飲食習慣：保持魚素習慣

在家幾乎都保持素食飲食，外出時會吃一些魚肉、雞肉就是梅耶·馬斯克的主要飲食內容，舉例來說，梅耶·馬斯克一餐會吃魚肉、很多蔬菜、澱粉(比如多樣的豆類)、全麥麵包、馬鈴薯以及米飯，這樣就是營養均衡的一餐，能使人保持健康、元氣滿滿。

▲梅耶身材玲瓏有緻。（圖／取自 mayemusk IG）

除了飲食之外她也鼓勵大家有空可以出門四處走走，多走路、多運動也是她保持健康活力的關鍵。然後保持好皮膚的關鍵就是注重飲食（吃很多蔬果）、擦防曬霜並且不抽煙。

▲梅耶保持活力的祕訣是健康飲食和多運動。（圖／取自 mayemusk IG）

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