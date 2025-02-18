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高雄「韓八」燒肉店倒閉！法院判賠623萬　每月80萬租金照算

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲韓八曾是高雄知名的燒肉名店。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄知名燒肉餐廳「韓八」2021年開幕時耗資億元裝潢，去年初傳出歇業，還喊出頂讓費用2000萬元，但始終無人接手，甚至在去年被山陀兒颱風吹毀外觀、招牌，但由於租約尚未到期，地主提告要求「韓八」給付積欠的租金並應繼續給付租金，法院審理後，判韓八公司需支付積欠的623萬元租金和違約金，還要繼續按月支付租金80萬元。

「韓八韓日燒肉鍋物」位於鼓山區博愛路、明誠路三角窗，2021年開幕，當時泛彩巴集團負責人陳俊雄大手筆砸下1億元裝修，不料，因成本上漲去年2月1日突宣布凌晨5點起暫時停止營業。

韓八停業後，一度釋出頂讓訊息，但頂讓費用高達2000萬元，因此一直沒有新承租方進駐，持續空置至今，更慘的是，去年10月山陀兒颱風侵襲高雄，「韓八」外觀與招牌都直接被強烈陣風吹毀，讓情況雪上加霜。

由於租約尚有5年才到期，地主認為「韓八」佔地不還，應繼續履行租約義務，因此向法院提告，要求「韓八」支付欠繳的623萬元租金，並按月給付每月80萬元的租金及150萬元的違約金。

高雄地院法官檢視雙方合約後，認為「韓八」尚欠地主租金及電費共805萬餘元，扣除押金180萬元後，仍欠625萬餘元，因此認定地主請求623萬餘元有理。

此外，法官也認為「韓八」歇業後未能按時搬遷，導致地主無法再利用土地獲益，因此判決「韓八」除需支付欠繳的623萬元外，還須按月給付80萬元租金，並按日支付1400元違約金，直到恢復原狀為止，全案還可上訴。

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