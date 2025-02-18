　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】世界台灣客家聯合總會2月14日在圓山飯店舉辦第14屆總會長就職典禮

▲▼ 【廣編】世界台灣客家聯合總會2月14日在圓山飯店舉辦第14屆總會長就職典禮 。（圖／客家聯合總會）

圖、文／世界台灣客家聯合總會

世界台灣客家聯合總會2月14日在圓山飯店舉辦第14屆總會長就職典禮，行政院鄭麗君副院長、僑委會徐佳青委員長、客委會古秀妃主任委員以及前幾任客委會主委包括葉菊蘭、楊長鎮等都到場，也有遠從美洲、南美洲、東南亞的客家社團代表回國出席，共同見證新任總會長的就職典禮。

台灣客家人旅居世界各地，長期在居住國做了很多社會服務，尤其新冠疫情期間，許多國家客家社團都捐贈了口罩及醫療物資給當地醫療院所，發揮國民外交。

1997年7月27日五大洲團代表在美國德薩斯州達拉斯市集會，成立世界台灣客家聯合總會(簡稱世台客聯)；世台客聯成立28年來，聯繫各地客家鄉親感情，辦理海外客家社團幹部回國參觀台灣客家文化建設，協助客委會辦理國際客家研討會活動等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世台客聯總會長由台灣本地與世界五大洲的社團代表輪流擔任，第１３屆總會長是美國加州舊金山的鍾振乾工程師，這屆由台灣本地的邱榮光先生出任。

邱榮光先生是台灣廣告界名人，出生於屏東縣內埔鄉，一般稱為六堆客家人，他年輕時到台北求學，未滿２０歲即進入奧美廣告外商公司工作，在廣告業６０年，歷經台灣媒體從政治高壓走向民主多元開放，也歷經媒體科技快速變化的時代，６０年一甲子，他被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童，他曾得過傑出廣告人暨終身成就獎、傑出媒體代理經營人獎。

除了廣告事業以外，邱榮光先生另一項志業就是推廣客家文化，他擔任過六堆客家會會長、參與成立全球唯一的「客家扶輪社」，後來並擔任社長；幾年前受邀參加世界台灣客家聯合會，今年被推舉為第１４屆總會長。
在就職典禮上，邱榮光先生說：「接到這個職務，感覺千斤重擔，但必定努力實踐幾個目標：正面推動客家母語，宣揚優秀的客家傳統文化，豐富台灣多元文化，站在客家人也是台灣主人的立場和台灣各族群共同努力，參與台灣的民主建設。」

與會的多數客家社團領袖都認為，以邱榮光總會長在媒體界的影響力，必定能提高台灣客家文化的能見度，帶領台灣客家走上主流媒體的舞台；當台灣走向世界，也必定能讓世界看見客家的榮光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／不只王大陸遭逮！11人被帶回調查　傳有知名網紅
拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分
紅牌重機騎士噴飛重摔亡...驚悚畫面曝
新光三越停業！員工「被迫調台北支援」　怒提6訴求
快訊／任天堂宣布！　成立「台灣任天堂股份有限公司」
吳宗憲鐵腕解約小優！　幕後原因曝
王大陸逃兵被捕！10年前「一句話」自打臉：有什麼好躲
快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

快訊／11:50東部海域規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

高鐵車票變超大張！他怨「佔空間」不環保　內行曝用途：根本德政

備好「億萬資金」反詐！愛爾麗總裁組「打詐國家隊」常如山感歎：身邊太多人受害…

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

在地人反對也照做！Cheap見「苗栗1改變」：建議其他縣市學習

OL大啖火鍋突腹痛　醫切開膽囊見「爆漿魚子醬」驚：數不清幾顆

高雄新光三越「彩虹市集」晚間停電！　台北總公司回應了

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

新光三越停業！員工拒絕仍「被迫調台北支援」怒提6訴求：公司擺爛

快訊／11:50東部海域規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

高鐵車票變超大張！他怨「佔空間」不環保　內行曝用途：根本德政

備好「億萬資金」反詐！愛爾麗總裁組「打詐國家隊」常如山感歎：身邊太多人受害…

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

在地人反對也照做！Cheap見「苗栗1改變」：建議其他縣市學習

OL大啖火鍋突腹痛　醫切開膽囊見「爆漿魚子醬」驚：數不清幾顆

高雄新光三越「彩虹市集」晚間停電！　台北總公司回應了

學長指示改罰單！基層警過年前丟工作　淪「貪污犯」哽咽

卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

王大陸1月在香港拍新片！「看煙火秀親林保怡」涉逃兵役台灣被捕

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查　傳疑似還有網紅涉案

TPBL導入AI科技強化裁判判決　季中會議3大重點提升賽事品質

禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

文湖轉板南線！超長電扶梯「爆驚悚1幕」他肉身擋下　網淚：好偉大

美飛安事故頻傳！航空總署再裁員300人　工會：恐加劇危機

無名指刺「忠」字刻愛？　曹興誠8年前就解釋了

「肌肉戰警」猛男照奏效！藥頭摩鐵約3P　警埋伏衣櫃衝出壓制

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

寒流機率升高！　急凍時間曝

下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

不雅照是合成　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

韓啦啦隊女神「跳繩晃10秒」影片曝　粉絲直呼危險

她坐博愛座補眠　遭阿嬤腳踹逼讓位　

北捷「1路線」狂飄尿騷味！網驚：以為是自己問題

身體「出現什麼現象」覺得老了　留言一面倒

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

更多熱門

相關新聞

第19屆林博會展現台灣農林特色　

第19屆林博會展現台灣農林特色　

第十九屆兩岸林博會在福建省三明市啓幕，吸引了逾500名來自台灣民眾參展參會，參展的台灣特色商品有300種以上。其中，第三屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇引起關注，兩岸專家學者一至認為，活用兩岸客家文化突破創新傳承，可以提升兩岸鄉村融合發展客家文化，更是兩岸交流的重要內容。

南投縣明年元旦成立客家發展所　擴增人力經費

南投縣明年元旦成立客家發展所　擴增人力經費

台東好米收冬祭　祈福祭典登場

台東好米收冬祭　祈福祭典登場

大園區公所「客家古農具展」　推行客家文化

大園區公所「客家古農具展」　推行客家文化

客家文化生活節登場　推廣客家文化

客家文化生活節登場　推廣客家文化

關鍵字：

台灣客家總會長邱榮光客家文化國際社團

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面