【廣編】世界台灣客家聯合總會2月14日在圓山飯店舉辦第14屆總會長就職典禮

圖、文／世界台灣客家聯合總會

世界台灣客家聯合總會2月14日在圓山飯店舉辦第14屆總會長就職典禮，行政院鄭麗君副院長、僑委會徐佳青委員長、客委會古秀妃主任委員以及前幾任客委會主委包括葉菊蘭、楊長鎮等都到場，也有遠從美洲、南美洲、東南亞的客家社團代表回國出席，共同見證新任總會長的就職典禮。

台灣客家人旅居世界各地，長期在居住國做了很多社會服務，尤其新冠疫情期間，許多國家客家社團都捐贈了口罩及醫療物資給當地醫療院所，發揮國民外交。

1997年7月27日五大洲團代表在美國德薩斯州達拉斯市集會，成立世界台灣客家聯合總會(簡稱世台客聯)；世台客聯成立28年來，聯繫各地客家鄉親感情，辦理海外客家社團幹部回國參觀台灣客家文化建設，協助客委會辦理國際客家研討會活動等等。

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世台客聯總會長由台灣本地與世界五大洲的社團代表輪流擔任，第１３屆總會長是美國加州舊金山的鍾振乾工程師，這屆由台灣本地的邱榮光先生出任。

邱榮光先生是台灣廣告界名人，出生於屏東縣內埔鄉，一般稱為六堆客家人，他年輕時到台北求學，未滿２０歲即進入奧美廣告外商公司工作，在廣告業６０年，歷經台灣媒體從政治高壓走向民主多元開放，也歷經媒體科技快速變化的時代，６０年一甲子，他被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童，他曾得過傑出廣告人暨終身成就獎、傑出媒體代理經營人獎。

除了廣告事業以外，邱榮光先生另一項志業就是推廣客家文化，他擔任過六堆客家會會長、參與成立全球唯一的「客家扶輪社」，後來並擔任社長；幾年前受邀參加世界台灣客家聯合會，今年被推舉為第１４屆總會長。

在就職典禮上，邱榮光先生說：「接到這個職務，感覺千斤重擔，但必定努力實踐幾個目標：正面推動客家母語，宣揚優秀的客家傳統文化，豐富台灣多元文化，站在客家人也是台灣主人的立場和台灣各族群共同努力，參與台灣的民主建設。」

與會的多數客家社團領袖都認為，以邱榮光總會長在媒體界的影響力，必定能提高台灣客家文化的能見度，帶領台灣客家走上主流媒體的舞台；當台灣走向世界，也必定能讓世界看見客家的榮光。