南韓滑冰選手歸化後奪金！披五星旗「驕傲大喊」：當中國人真自豪

▲來自南韓大邱的「中國朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈，在2025亞洲冬運會奪金。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓大邱的「中國朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈，曾因脫下隊友褲子被指控性騷擾，在被南韓禁賽一年期間，2021年選擇歸化中國。今年亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，林孝俊在比賽為中國奪下金牌。事後受訪時林孝埈表示，能夠披上五星紅旗代表中國人領獎，令他相當自豪。

根據韓媒《朝鮮日報》，入籍中國的朝鮮族、前韓籍競速滑冰男選手林孝埈（原韓文姓名為林孝俊）在中國黑龍江省哈爾濱參加2025亞洲冬季運動會，在短道速滑男子500公尺奪下金牌、1500公尺奪下銀牌、5000公尺奪下銅牌，之後他接受時尚雜誌《港口》專訪，言談中吐露對於在中國生活的嚮往，以及身為中國人的驕傲。

＊註：自從林孝埈入籍中國後，南韓媒體在報導時便將其姓名改以外國人姓名標註法標註，即採用中文漢語發音「린샤오쥔」，而非過往韓文姓名時的韓語發音「임효준」。

▲出身南韓、穿上中國隊隊服的「朝鮮族」短道競速滑冰男子選手林孝埈。（圖／達志影像／美聯社）

林孝埈表示，「我是中國人，作為中國運動員參加比賽，身批五星紅旗，在比賽中獲得金牌，讓我感到非常自豪！我是中國人，希望在奧運會結束後，能流利使用中文和媒體互動，這種代表國家參賽、獲得所有人認可與尊重的感覺，對我而言有很大意義。」

林孝埈談及學習中文的感想，「不過，也有一些人會認為我不是中國人，因為我的中文還不夠好，我在那一刻就下定決心，未來要在中國生活，就一定要學好中文，如果我能流利地說中文，我肯定會反駁他們，那麼肯定不會有人和我說這些了！」

▲中國選手林孝埈，和南韓選手朴知元、張成宇合照。（圖／達志影像／美聯社）

對此，中國網友們留言支持，「韓國人祖宗都是中國人，很多都是從中原遷移過去，能叫沒根？多了解歷史吧」、「直接走捷徑學東北話，好學」、「慢慢來，相信小林一定能用流利中文和大家互動，好好養傷」、「這才是好的歸化」、「早就看出小林的真誠」、「有啥問題？朝鮮族也是我們中華民族的一部份！」

南韓網友則是相當憤怒，「把對中國喊謝謝的李在明也一起帶走吧」、「中國是千年宿敵耶」、「祝福你的後代子孫都能在中國幸福生活，別再踏上韓國領土」、「恭喜你當上中國人，記得別忘了拉下人民同志的褲子」、「恭喜你終於找到靈魂的祖國」、「真好奇他的父母到底是誰，他有當完兵嗎」、「就知道是沒父沒母的骯髒雜種。」