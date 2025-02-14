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Google Gemini新功能上線！　「AI記得所有對話」

▲Google宣布推出Gemini 2.0系列模型。（圖／翻攝自Google）

▲新功能上線！（圖／翻攝自Google）

記者施怡妏／綜合報導

中國新創公司DeepSeek以低成本的人工智慧（AI）模型震撼矽谷與華爾街，Google也在14日宣布，付費版Gemini Advanced新功能上線，AI會記得與用戶的所有對話，不需要再透過「跳到歷史訊息」，就可以承接上一次的對話，提供更私人的服務，也可以請AI總結過去的對話。

根據Google官方文章指出，Gemini Advanced將開始記住使用者的過去對話，提供更符合需求的建議。不論是詢問之前討論過的問題，還是請要總結過去的對話內容，Gemini都能迅速切換，並提供相關的資訊。新功能的推出，意味著用戶不需要再從頭開始，費力搜尋過往的對話紀錄，就能在既有的對話或專案基礎上繼續延伸討論。

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此外，用戶可以輕鬆控制自己對話的儲存紀錄，查看、刪除或設定保存期限，如果不希望Gemini儲存對話紀錄，也可前往「我的活動」關閉Gemini應用程式的活動記錄；Gemini在引用來源或相關內容時，可能會標示使用了過往對話的資訊。

目前這項功能率先開放給訂閱Google One AI Premium的Gemini Advanced用戶，並支持英文語言，並可透過網頁版及APP使用；未來幾周內，這項服務將支援更多語言，並計畫擴展至Google Workspace的商業及企業用戶。

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