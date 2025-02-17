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還敢熬夜滑手機不睡覺？睡眠不足可怕後果一次看

▲▼睡覺,睡眠不足,熬夜,皮膚,體重,便秘,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲睡眠不足不只是讓你累，它還可能影響你的皮膚、體重與健康！你最近睡得夠嗎？（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

許多人每天都希望自己「至少要睡7小時」，但對現代人來說，這幾乎成了一種奢侈。工作壓力、焦慮，再加上睡前滑手機、追劇、刷社群媒體等習慣，讓許多人總是在「再滑一下」的心態中拖延入睡。這些因素不僅導致睡眠時間不足，更可能影響睡眠品質。最近，國外網站《Bright Side》整理睡眠科技公司Simba運用人工智慧（AI）研究出睡眠不足對身體造成影響的文章，其中專家警告：長期熬夜與睡眠不足可能正在悄悄侵蝕你的健康。

荷爾蒙波動：壓力與發炎的惡性循環

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Simba調查了2,175名英國成年人，收集他們的睡眠習慣、身體狀況和外貌變化，並透過AI模擬出睡眠時數不足對身體的影響。The Sleep Charity副執行長Lisa Artis表示：「睡眠不足不只是讓你感到疲憊，還會影響全身狀態！」她解釋，當睡眠不足時，體內皮質醇（Cortisol，壓力荷爾蒙） 水平上升，這會加劇發炎反應，進而惡化濕疹、乾癬等皮膚問題，導致皮膚紅腫、搔癢與不適。

肌膚狀況急轉直下：黯淡、乾燥、敏感度提升

研究發現，皮膚是最先反映睡眠不足的部位之一。Artis指出：「當睡眠不足時，血液循環減少，使肌膚看起來蠟黃無光，失去原有的光澤與彈性。」在受訪者中，24%表示皮膚變得更加敏感，其他常見的皮膚問題還包括濕疹（16%）、乾癬（7%）、膚色暗沉（10%）。Artis補充：「夜間是皮膚修復的黃金時段，當我們進入深層睡眠，血液循環會增加，幫助肌膚修復與再生，讓膚況更健康透亮。」

▲▼睡覺,睡眠不足,熬夜,皮膚,體重,便秘,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

指甲變脆：睡眠影響身體修復機制

調查中，15%睡眠不足者反映指甲變得更脆弱，顯示長期缺乏睡眠可能會影響指甲健康。專家推測，這與身體修復機制受干擾有關，因為睡眠不足會影響角蛋白的生成，進而導致指甲易斷、易裂。

體重增加：睡眠不足讓你越睡越胖？

睡眠不足與體重增加也存在密切關聯。調查顯示，26%的受訪者因睡眠不足而體重超標，32%甚至出現腹脹情況。Artis指出：「睡眠對飢餓與飽足感荷爾蒙的平衡至關重要。當睡眠不足時，飢餓素（Ghrelin）水平上升，讓人更容易感到飢餓，而瘦素（Leptin）水平下降，降低飽足感，導致過量飲食，特別是對高熱量甜食的渴望。」

此外，男女在睡眠不足下的體重變化也有所不同。「女性因為荷爾蒙變化，更容易在臀部和大腿囤積脂肪；而男性則可能因睪固酮（Testosterone）水平下降，導致腹部脂肪增加。」

▲▼睡覺,睡眠不足,熬夜,皮膚,體重,便秘,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

體溫失衡：手腳冰冷的意外影響

睡眠不足還可能導致體溫調節異常，讓人更容易出現手腳冰冷的情況。Artis解釋：「體溫受生理時鐘（Circadian Rhythm）調控，當睡眠時間不穩定時，身體的溫度調節機制可能會失衡，導致手腳容易感到寒冷或出現溫差不適。」

腸胃問題：睡不夠也會導致便秘？

另一項研究發現，睡眠品質不佳與腸胃問題密切相關。研究顯示，長期睡眠不足者罹患便秘的風險顯著提升，這凸顯了睡眠與消化系統健康之間的重要關聯。

▲▼睡覺,睡眠不足,熬夜,皮膚,體重,便秘,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

每個人所需的睡眠時數不同，但「睡夠」才能健康！

英國國民健康服務（NHS）建議，健康成人通常需要7至9小時的睡眠，但實際需求因年齡、健康狀況與個人生活方式而有所不同。例如：嬰兒、兒童與青少年需要更多的睡眠來促進生長發育，新生兒每天甚至可能需要8至16小時的睡眠。

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