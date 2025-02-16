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大陸 大陸焦點 特派現場

抖音加強打擊謠言　TikTok「信任度」想追上YouTube

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

▲字節跳動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大S前婆婆張蘭及前夫汪小菲的抖音帳號日前被封禁，許多網友都大讚抖音官方處理得當。抖音母公司字節跳動（ByteDance）CEO梁汝波13日在全員會上進一步宣示，抖音和今日頭條要做好虛假訊息和謠言的治理，打擊無底線搏流量的行為，增加治理的公平性和可預期性。

字節跳動13日舉辦新一期AllHands全員會，包含CEO梁汝波、CFO高准、人力資源負責人華巍、電商業務負責人康澤宇、AI業務負責人朱文佳、TikTok CEO周受資都出席了會議。

對於海外業務，康澤宇表示，TikTok電商東南亞市場份額持續提升，英國則在預算優於年初規劃的情況下完成了GMV目標，美國市場在2024年表現不如預期，一到三季度很多目標沒有達成。

▲▼北京字節跳動。（圖／CFP）

康澤宇指出，第三季度，管理團隊重審美國市場戰略，縮減預算、聚焦內容電商後，GMV恢復增長，達人的短影片投稿大幅提升。TikTok美國電商的直播GMV佔比目前仍不足20%，大部分由短影片貢獻，國內GMV則多由直播貢獻。

針對公司形象，梁汝波強調，要把TikTok在用戶信任和口碑方面追上YouTube作為今年業務目標。

梁汝波提到，抖音和今日頭條要做好虛假訊息和謠言的治理，打擊無底線搏流量的行為，增加治理的公平性和可預期性。

對於TikTok在美遭遇「不賣就禁」法案風波，TikTok CEO 周受資表示，這場風波存在一定負面影響，但 TikTok 恢復正常使用的前兩天，粉絲數量排名前 1000 的創作者發文數量增長了26%，帶動了TikTok 全球瀏覽量增長了 97%；受衝擊最大的廣告業務也很快恢復到了下架前的水平，一些指標甚至比下架前好。

周受資說，TikTok 團隊正在爭取解決方案，但細節需要保密。周受資還強調，TikTok 團隊要更聚焦在用戶身上，「我們越聚焦用戶，就越能給他們帶去更好的體驗，這樣就越能加強我們在美國的地位。」

▲▼字節跳動,TikTok,抖音。（圖／CFP）

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