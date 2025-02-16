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大學少25萬人！碩專班靠「吳寶村條款」突圍　專家曝搶手3大關鍵

▲▼鳳梨酥—吳寶春。（圖／記者林挺弘攝）

▲由於「吳寶春條款」，讓碩士在職專班生源更廣。（圖／記者林挺弘攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化導致國內大專校院學生數逐年下滑，過去10年減少25.4萬人。被視為大學小金庫的碩士在職專班，雖受影響但不明顯，平均註冊率維持8成以上，一般大學碩專班更接近9成，不少碩專班更是滿招。專家分析，會念碩專班者年紀較大，求學動機較強，尚未受少子化影響，且有「吳寶春條款（免大學學歷）」，都是碩專班招生亮眼原因。

根據教育部統計，104學年全國大專校院學生數高達133.2萬人，但到113學年僅剩下107.4萬人，等於過去10年減少25.4萬人。其中大學部影響最明顯，紛紛向教育部寄存名額，但各大學碩士班與碩士在職專班影響則相對不明顯。

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根據教育部統計，111學年全國大學（含宗教研修學院）一般碩士班招生名額為3萬7807 名，註冊人數3萬5333名，註冊率約93%，到113學年，招生名額為3萬8616名，註冊率仍是93%。在各大學碩專班部分，111學年招生名額為1萬5985 名，註冊人數共1萬4034 名，註冊率約88%，之後略微下降，113年招生名額剩下1萬5837名，註冊人數1萬3752名，註冊率約87%。

不過，在技專校院部分，根據教育部統計，碩士班註冊率則高於一般大學，111至113學年，技專校院一般碩士班招生名額約在1.1萬名上下，註冊人數1萬出頭，註冊率約96至97%。碩士在職專班111至113學年招生名額約在5200至5400名，註冊率約80%至83%。

以位於宜蘭縣礁溪鄉的佛光大學為例，雖位置較偏遠，113學年經濟學系、公共事務學系及管理系等3個碩士在職專班註冊率百分百。佛光副校長羅智耀表示，經濟系等3個碩專班共71個名額滿招，註冊率都是百分百，學生來源多元且豐富，加上課程規劃具有廣泛適用性，且與業界需求有緊密連結，特別針對在職人士進修需求，提供符合不同專業領域的課程內容，都是註冊率百分百原因。

▲▼宜蘭縣佛光大學。（圖／摘自佛光大學臉書）

▲佛光大學3個碩專班滿招，註冊率百分百。（圖／摘自佛光大學臉書）

羅智耀進一步說明，佛光的碩專班早在少子化問題發生前就推出，同時針對這些比較年長的學生，還有專人助教進行輔導，「拼的是服務」，像是透過學長姐帶領學弟妹的師徒制，讓有經驗的學長姐協助新生適應學習節奏，還建立專屬LINE群組，即時解答問題，提供學術與研究建議，良好的學習文化不僅幫助學生順利畢業，也透過口碑相傳吸引更多優秀人才加入，形成良性循環。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，會想念碩士在職專班的人，年紀相對比較大，不在少子化世代，且這群人學習動機較強，原因大致可分成「興趣、進修與經營人脈」，加上「吳寶春條款（免大學學歷）」，大學得招收「專業領域具卓越成就表現者」入學，進修門檻更低，且碩專班的學費一年學雜費約10萬左右，遠比EMBA動輒數十萬、甚至上百萬便宜，同樣可拓展人脈，像是進入校友會等相關單位，在非都會地區，這樣需求越高，佛光碩專班就是符合地方需求，加上相關配套措施，才能在現有環境下突圍而出，中大歷史所也是類似狀況。

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