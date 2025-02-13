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非法掩埋600噸廢棄物！惡老闆變「怪手機器人」襲警　2人收押

▲▼非法掩埋場丟600噸廢棄物！負責人竟開怪手追警　2人收押。（圖／中檢提供）

▲台中烏日一處掩埋場非法收受600噸廢棄物，邱姓負責人遭稽查時，竟駕駛怪手追員警、作勢砸車。（圖／中檢提供）

記者許權毅／台中報導

台中一名邱男為全佳興業負責人，卻未經主管機關許可，就暗自處理廢棄物，賺取暴利，廢棄物量高達600噸。去年間環保局與員警上門查緝，邱竟然跳上怪手追逐執法人員、作勢攻擊，經檢方深入調查，掌握不法事證，近日依廢棄物清理法、妨害公務等罪嫌將邱男與旗下工人呂男聲押獲准。

台中地檢署指出，依檢警環林查緝小組通報平台，獲報台中市環保局、保七總隊員警去年前往烏日區一處掩埋場稽查時，邱姓負責人不配合，甚至啟動怪手，追逐執勤人員，甚至作勢要攻擊公務車，雖現場人員沒受傷，但已經嚴重妨害公權力，檢察長張介欽認為「此風不可長」，指派黃芝瑋檢察官從速、從嚴偵辦。

檢方查出，全佳興業為資源回收等業者，為了牟取不法暴利，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，且未領有相關許可文件長期非法從事廢棄物處理，且有多家取得乙級、丙級清除許可證之公司涉入，時間已達1年多，各式廢料、土木、廢木材數量達到600噸。

▲▼非法掩埋場丟600噸廢棄物！負責人竟開怪手追警　2人收押。（圖／中檢提供）

▲全佳興業從事非法廢棄物處理長達1年多。（圖／中檢提供）

經專案小組深入追查，本月6日、7日出動百人持搜索票同步7處搜索，拘提1人到案、通知4人到案說明。檢方訊後認定邱姓被告（全佳興業負責人）、呂姓被告（拆除工人）、林姓被告（地主）、陳姓被告（助理）以及賴姓被告（工人）涉犯廢棄物清理法、加重妨害公務等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見邱、呂2人獲准。

檢方另諭知林、賴、陳分別以10萬、3萬以及2萬元交保候傳。查扣犯罪工具挖土機一台、小貨車2台，全案不法所得暫無法估算，檢警持續偵辦中。

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