威力彩狂飆12億！3星座「受到財神眷顧」　快手刀衝了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩邁入連30槓，預計下期頭獎上看12億元，讓廣大民眾躍躍欲試。塔羅牌老師艾菲爾今指出，2025年12星座的財運走向，其中有3個星座被列在「財神眷顧組」，無論是正財還是偏財，都有令人羡慕的好運氣。

【財神眷顧組】雙子座、巨蟹座、天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年，這三個星座受到財神眷顧，無論是正財還是偏財，都有令人羡慕的好運氣。雙子座可能因事業拓展或額外兼職獲得豐厚收益；而巨蟹座因家族資源、投資回報或合作機會帶來財務增長；至於天蠍座，則憑藉敏銳的洞察力，在關鍵時刻做出成功的財務決策。

這一年，這些星座的人若能好好把握機會，有機會讓財務狀況提升到全新高度。

提升財運小妙法：在家中財位擺放聚寶盆，裡面放入象徵財富的金幣或紅包，能夠吸引更多財運進門。

【峰迴路轉組】天秤座、處女座、射手座

這三個星座的財運在2025年可能會經歷起伏，但最終仍有機會逆轉局勢，迎來轉機。天秤座可能會經歷財務壓力，但憑藉社交與合作機會，最終能夠扭轉局面；處女座需要精打細算，避免過度投資或盲目追求高回報，以穩健策略來迎接財務改善；射手座則需要控制衝動消費，避免因樂觀過度而做出錯誤的財務決策，但到了下半年，機會將逐漸浮現。

提升財運小妙法：隨身攜帶紅色錢包或紅色飾品，能夠活絡財氣，讓財務運勢更加穩定。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

【安泰守成組】獅子座、魔羯座、金牛座

這三個星座在2025年的財運整體穩定，適合以保守策略為主，不宜冒進。獅子座在事業上的努力將帶來穩定收入，但需要警惕不必要的奢侈開支；魔羯座雖然財運不錯，但財務管理能力決定了最終的收益，需要保持耐心與紀律；金牛座則適合長期投資或存款累積資產，雖然不一定有意外之財，但財富基礎穩固，適合長遠規劃。

提升財運小妙法：在辦公桌或家中擺放黃色水晶，能夠強化財務穩定性，讓財富累積更扎實。

【脫一層皮組】水瓶座、雙魚座、白羊座

這三個星座在2025年的財運挑戰較多，可能會面臨支出增加、投資失利或計畫趕不上變化的狀況。水瓶座需要學習控制開銷，避免衝動投資或參與高風險專案；雙魚座則要小心因感情或人際關係導致的財務損失，借貸問題需要謹慎處理；白羊座的消費習慣需要調整，過於樂觀或大手筆的行為可能導致財務壓力。

提升財運小妙法：多使用綠色的物品，如綠色錢包、綠色植物，能夠幫助穩定財務運勢，減少破財的可能。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

►在家工作！超狂職缺上架「看得到人體氣場」 時薪驚呆一票人

►店員熱情給試喝！她爽快買2包「被收3包錢」傻眼 網炸鍋了

►比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞 全場喊：大富翁捐100萬