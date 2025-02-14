新光三越氣爆1傷患北轉林口長庚　總計11人仍住院「5人在加護」

▲台中新光三越發生氣爆事件，多人受傷。（圖／記者許權毅攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中新光三越昨（13）日上午發生嚴重氣爆，造成4人死亡。根據衛福部今（14）晚公布最新統計，就醫傷患增至38名，目前仍有11人住院，其中5人在加護病房，且有1人北轉到林口長庚收治，衛福部次長林靜儀說明，是因為其家屬在北部，比較方便照顧。

台中新光三越氣爆案被認為是台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故，造成4人死亡，35人受傷。衛福部今晚公布最新就醫統計，依據晚間6時緊急醫療管理系統（EMS）與醫院回報統計就醫傷患統計共38人，其中3人是到院前心肺功能停止(OHCA)，其餘分別是一般病房6名、加護病房5名、出院24名。

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衛福部資料顯示，目前仍在醫院救治有11人，其中5人在加護病房，收治情況分別是中國附醫加護病房1人，台中榮總加護病房1人，林新醫院一般病房2人、加護病房2人，澄清中港一般病房4人，林口長庚加護病房1人。

其中1名傷患從台中轉往北部林口長庚加護病房收治，據瞭解，是現場工班約20歲男性，因為燒燙傷治療聯繫轉院。林靜儀說明，台中當地醫療量能與技術足以因應傷者收治，主要是因為個案家屬住在北部，轉院比較方便照顧。

衛福部昨晚表示，已於第一時間聯繫台中衛生局，衛生局已經啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源，必要時啟動轉診機制。

社政方面，衛福部同步聯繫台中社會局，社會局已啟動人道關懷服務措施，通知所轄家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。