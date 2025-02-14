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大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了

▲▼ 大麻園火警！附近居民集體茫掉　「瘋狂傻笑」停不了 。（圖／翻攝khaosod.com）

▲大麻園火警，現場救災者與附近居民紛紛暈眩或頭痛，甚至不由自主傻笑 。（圖／翻攝khaosod.com）

記者吳美依／綜合報導

泰國觀光勝地芭達雅（Pattaya）一處大麻種植園，夜間爆發嚴重火災，附近居民和遊客紛紛感覺不適，但也有許多人開始不由自主地「傻笑」起來，場面相當混亂。

Thaiger、khaosod等外媒報導，13日晚間10時16分，當局接獲火警通報，警方、消防隊及志願者迅速趕抵一棟4層商業大樓，而起火點位於2樓，正是「Little Christiania」公司的大麻種植園。

隨著烈焰蔓延，濃煙不斷竄出，空氣中也明顯瀰漫大麻味。在這些重重困難之下，消防員歷經30多分鐘的奮戰，才終於撲滅火勢。

40歲女警衛馮桑蒂亞（Kanchana Fungsanthia）表示，公司持有種植大麻的官方許可證，推測可能是電線短路，才會引發火警。根據估計，這場火災造成的損失，大約為20萬泰銖（約新台幣19.5萬元），但幸好無人傷亡。

這起事件很快引發熱議，不只是因為火災本身，更因為它在附近引發意想不到的影響。居民和遊客紛紛表示，他們感覺暈眩、頭痛、眼睛紅腫，但也有不少人開始不由自主地咯咯笑，外國人都非常開心，甚至在媒體鏡頭前，豎起大拇指。

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