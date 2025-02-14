氣爆對多重器官打擊大！重症醫揭83%患者「遇1狀況會恐慌」

▲台中新光三越氣爆。（圖，下同／記者許權毅翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中新光三越13日上午發生氣爆造成4死37人受傷，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，氣爆傷害是場「沒有終點的馬拉松」，從初期的爆震傷、中期的併發症，後續可能會有後遺症，而倖存者和救援人員，也可能經歷創傷後壓力症候群（PTSD），其中83%的患者對瓦斯氣味產生恐慌反應。

黃軒醫師在臉書發文，室內氣爆意外，首要影響的是人員傷亡，高溫、衝擊波、建築倒塌，可能立即導致嚴重燒傷、骨折，甚至死亡；而倖存者、救援人員和附近受影響的社區居民，日後也可能經歷創傷後壓力症候群（PTSD），出現焦慮、失眠和恐懼等症狀。

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研究人員分析全球327起工業氣爆事故，「急性期」會造成多重物理和化學攻擊，83%的傷患合併二度以上燒傷，平均燒傷體表面積達32%。丙烯腈（常見管線氣體）燃燒產生的氰化氫，會使皮膚壞死深度增加1.7倍。

「爆震傷」則會導致肺泡破裂，CT顯示氣胸發生率達41%；次級損傷如飛濺物，會造成穿透傷，肝臟撕裂傷風險增加5.3倍；三級損傷如拋擲撞擊，則引發顱骨骨折，發生率為28%。過了3至7天後，沉默器官將受侵襲，可能面臨化學性肺炎和腎毒性危機。

吸入苯系化學物者，72小時後會出現瀰漫性肺泡損傷，並且支氣管肺泡灌洗液中的IL-8濃度快速飆升，預示未來肺纖維化風險增加；有丙烯爆炸，其產生的甲基丙烯酸甲酯代謝物會與腎小管細胞谷胱甘肽結合，事故後7天內血清肌酸酐上升幅度超過0.3 mg/dL者，3年內慢性腎病風險也增加4.8倍。

長期來看，氣爆倖存者可能面臨呼吸、神經和心理方面的後遺症。研究追蹤顯示，小氣道功能障礙發生率達67%，蜂窩肺特徵會提早11.3年出現。揮發性有機物（VOCs）穿透血腦屏障，可能導致白質高信號體積增加38%，事故5年後認知功能衰退速度較常人快2.4倍。心理創傷方面，複雜性PTSD發生率可達54%，其中83%的患者對瓦斯氣味產生恐慌反應，67%出現「火光閃回」現象。

此外，研究人員還發現，會有「老化和心血管風險」，DNA甲基化程度顯示出「加速老化」現象，較實際同年齡者，提早老化了8.7歲。每提早老化1歲，心血管事件風險就會增加17%。