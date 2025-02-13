鍾小平承認收傅崐萁萬份競選物！恐害一票藍委觸法　傅辦回應了

記者葉國吏／綜合報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁被爆提供藍營候選人競選小物，而負責公司則是在花蓮縣的「戰天下」公司，負責人則是花蓮縣前觀光處長。此外，國民黨台北市議員鍾小平12日還公開承認確實有收到一萬份修容組，而且是傅崐萁「贈送」的。對此傅崐萁辦公室也回應了。

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁去年初被爆料以「好禮3選2」的模式，提供全台近40位藍營及無黨籍立委候選人指甲刀修容組、帽子、環保提袋等競選小物，被解讀是要為與韓國瑜角逐立法院長蓄積量能。溫朗東11日在臉書發文說，他在調查李彥秀的過程中，意外搞懂了傅崐萁協助藍委「購買競選小物」的手法，他提供指甲刀修容組、帽子、環保提袋給立委候選人選擇，不論候選人選哪2種，傅都以各1萬份起跳協助談價錢。

溫朗東發現，2023立委選戰期間，許多藍委候選人的宣傳支出都提到戰天下公司，一查負責人「蘇意舜」，竟然跟傅崐萁花蓮縣長任內的觀光處長蘇意舜同名同姓。

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者陳家豪攝）

捂外，12日台北市議員鍾小平在節目自爆有收到1萬份指甲刀修容組，而且是傅崐萁贈送的，他沒有花半毛錢，「（那時）他助理打給我嘛，說要送東西來，我也是老江湖啊，當時我就問這個多少錢？30塊以上可能就不行，他說20幾塊。」

鍾小平這番話引起網友討論，因為若鍾小平的話若屬實，那不少藍委的申報開銷都有向「戰天下」購買競選小物，恐都涉犯偽造文書罪嫌，而「受贈」沒申報的藍委也恐怕涉犯逃漏報政治獻金。

對此傅崐萁辦公室表示，一切依法。戰天下負責人蘇意舜則回應，競選期間拜託朋友牽線介紹，不是傅崐萁，幫忙團購競選小物批發，聽到名嘴這樣爆料有點傻眼，她就是真的在做點小生意。