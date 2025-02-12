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護理師爆離職潮！2月逾700人出走　急診爆滿「病患躺地插管」

多名醫師透露，近期急診室大爆滿，床位難求。（示意圖／周志龍攝）

▲多名醫師透露，近期急診室大爆滿，床位難求。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近期多種病毒流行，全台醫療量能吃緊，10日有醫護人員透露，當天急診室滿到推床全用光，有些插管患者只能躺地上。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，相關新聞令人感傷，卻完全不意外，因為從去年12月到今年初，就有超過700名護理師離職，呼籲政府與醫院應正視護理人力困境，立即改革。

護師工會表示，近年護理人員的離職潮，凸顯出台灣醫療體系長期存在的結構性問題。根據近期統計，113年12月有381名護理人員離職，114年初更有324人離開，顯示即便在年終獎金發放期間，仍有大量護理人員選擇離開職場。這不僅反映了護理工作的嚴峻現況，更是醫院與政府長期忽視護理人力困境的結果。

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陳玉鳳指出，護理人力流失的根本原因，在於低薪資、惡劣勞動條件、過勞、跨科支援、高護病比、職場霸凌、休假困難等問題長期未獲改善，即便政府宣稱提高夜班津貼，醫院也宣稱加薪，實際上薪資結構未見合理調整，績效獎金遭削減、加班費無法領取，甚至因關床等因素，護理人員仍須承擔人力成本壓力，使整體待遇與物價上漲幅度嚴重脫節。

台灣護師醫療產業工會表示，從去年12月到今年初，就有超過700名護理師離職。（圖／台灣護師醫療產業工會提供）

▲台灣護師醫療產業工會表示，從去年12月到今年初，就有超過700名護理師離職。（圖／台灣護師醫療產業工會提供）

護師工會呼籲政府及醫院立即採取行動，包括；盡速將三班護病比入法，確保合理分配護理人力，提升病人安全；嚴格執行勞基法與職安法，遏止違法超時工作與過勞現象；提高健保費護理給付，不再對醫院點值打折，使護理人員薪資符合國際標準；改善職場環境與勞動條件，杜絕職場霸凌，保障護理人員正常休假與合理輪班；民眾應尊重醫療人員，改善對護理人員的不當言行，共同維護良好的醫療環境。

該工會強調，護理人員是醫療體系的基石，當護理崩潰，受害的是全民。政府與醫院若不正視問題，醫療量能將持續崩壞，最終影響每一位病人。唯有真正落實改革，才能留住護理人員，守護國人的健康與醫療品質，「本會呼籲社會大眾、政府及醫院共同努力，為護理人員爭取合理權益，避免台灣醫療體系進一步惡化！」

另外，胸腔科名醫蘇一峰也痛批，「全台急診大塞車，衛福部健保署做了什麼？答案是什麼都沒有做，還在裝死當中～健保署今年還推行全國各醫院總額斷頭制度，只要各醫院總額用完了，後面再看的病人健保就不給你錢了！總額之後病房會關更多喔！未來更多人在急診等不到床，找老天幫忙吧！」

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