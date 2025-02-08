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報告：共軍聯合作戰面臨島鏈困境　不具侵台能力

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍南海閱兵。（圖／CFP）

文／中央社

陸委會最新一期中國大陸情勢報告指出，中國大陸領導人習近平推動軍改以來，共軍加快現代化建設，提高所有戰爭領域能力；不過聯合作戰面臨島鏈困境，不具侵台能力。

大陸委員會（陸委會）最新一期、2024年第4季中國大陸情勢報告彙整美國國防部2024年中國軍力報告（CMPR）與其他資料做出上述表示。

報告表示，習近平從2015年推動軍改以來，共軍加快現代化建設，提高所有戰爭領域能力，擬成為可進行陸、海、空以及核力量、太空、電子戰和網路空間行動的聯合部隊；不過共軍尚有重大缺陷，包括指揮能力、遠程後勤和城市作戰等方面。

報告指出，共軍擁有超過370艘艦船與潛艦，包括140多艘主力水面艦，規模世界第一，第四代戰機超過1300架，印太地區數量最多；不過共軍在第一島鏈以外的聯合作戰能力仍然受限，主要是出於體制問題。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

共軍在第一島鏈內外海空域測試聯合能力，在第一島鏈以外的聯合作戰能力有限，出現島鏈困境，主要問題在於共軍迄今沒有建立多領域一體化聯合作戰網路訊息體系，將不同領域作戰要素融為一體、整體連動。

習近平的「軍隊反腐」將打亂共軍2027年現代化目標進程。報告提到，習近平加大反貪腐力道，可能打亂共軍實現2027年現代化目標進程；共軍演訓愈來愈重視台灣海峽軍事突發事件，持續磨練攻台技能，同時阻滯或拒止第三方干預。

報告強調，中共更擔心的是美國介入台海衝突。

相較2022年、2023年中共彈道與巡弋飛彈發展狀況，洲際和中程彈道飛彈數量穩定成長，2023年較前一年分別成長14.3%、30%，射程超過1500公里陸基型巡弋飛彈增幅33.3%，顯示共軍強化第二島鏈內遠程區域拒止能力；台海及周邊地區短程彈道飛彈數量減少10%，這與共軍演練次數增多有所消耗有關。

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