快訊／今年首例傷寒！10多歲學生發燒肌肉痛確診　疑漁港用餐釀禍

▲疾管署防疫醫師林詠青說明新增傷寒本土病例。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（11）日公布我國今年首例本土傷寒確定病例，為北部10多歲男性，1月27日出現發燒、肌肉痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、口腔潰瘍等症狀，就醫後住院治療並採檢送驗，2月5日血液檢出傷寒桿菌確診。個案近期無國外旅遊史，潛伏期曾與6名同住家人至北部漁港用餐，推測可能因食用遭受污染海鮮而感染。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這名個案沒有潛在疾病，1月下旬發燒、肌肉酸痛，咳嗽喉嚨痛流鼻水，曾經到診所就醫，症狀改善，但是4到5天後發燒持續反覆，才到急診就醫。急診時發現血液檢驗有感染跡象，收治住院給予抗生素治療，最後檢出傷寒桿菌，已經住院約10天，還在治療中。

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疫調顯示，個案其中2名家人亦曾於2至3天後出現腹瀉症狀，目前已康復；另4名家人、27名同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已啟動相關防治措施，並採集同住家人糞便檢體送驗。

依疾管署統計資料顯示，我國自2021年起迄今累計傷寒確定病例26例，其中本土病例10例及境外移入病例16例，以20至39歲個案為多，境外移入個案以鄰近亞洲國家為主，以印尼11例為多，其次為泰國2例。今年累積2例，其中1例本土病例，與2021-2024年同期0至1例相當。

疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見的症狀有持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲民眾注意飲食及手部衛生，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎，飲用水應煮沸或使用瓶裝水。

此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。

疾管署提醒，民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫並告知飲食史；醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。