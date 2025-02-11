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否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

▲▼美國總統川普與副總統范斯（JD Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（右）與副總統范斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普現年78歲，當被問及副總統范斯（JD Vance）是否會成為他的接班人，即2028共和黨總統候選人時，川普說，「不，但他非常有能力，我認為有許多非常有能力的人。到目前為止，我認為他做得非常出色，但現在還太早，才剛開始」。

紐約郵報報導，這段訪談出自福斯新聞9日超級盃賽前專訪，並於10日下午播出。川普在這段訪談中提到，現在談2028年總統大選布局還太早。

主持人拜爾（Bret Baier）指出，到2026年中期選舉時，范斯可能會尋求支持。但川普對此並未正面回應，只說「很多人說，現在是史上最偉大的總統任期開局」。

在這段訪談播出之前，范斯以副總統身分展開首次海外出訪，抵達法國準備出席巴黎人工智慧高峰會，隨後將前往德國參加慕尼黑年度安全會議。范斯是美國史上第三年輕的副總統，曾擔任俄亥俄州參議員，也有風險投資人與律師背景。

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