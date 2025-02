否認副總統范斯是接班人　川普：談這個還太早

▲美國總統川普(右)與副總統范斯(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普現年78歲,當被問及副總統范斯(JD Vance)是否會成為他的接班人,即2028共和黨總統候選人時,川普說,「不,但他非常有能力,我認為有許多非常有能力的人。到目前為止,我認為他做得非常出色,但現在還太早,才剛開始」。

President Trump on whether he sees JD Vance as his "successor" in 2028:



Trump: "No, but he's very capable. I think you have a lot of very capable people. So far I think he's doing a fantastic job. It's too early, we're just starting."pic.twitter.com/BQ0FdOsBTR