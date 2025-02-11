一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

▲美國一名女網友透露，他們一家六口如廁不會使用衛生紙。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名母親因不再為家中六口購買衛生紙，改用可重複使用的白色毛巾，引發網友激烈討論。她在社群媒體分享，認為使用毛巾並配合免治馬桶會更乾淨，然而此舉遭到部分網友批評為不衛生、噁心。儘管爭議不斷，這位母親仍堅持認為這種方式既環保又衛生，且家人已習慣使用。

根據《鏡報》，賈思敏（Jazmine Brooke）是擁有4名子女的母親，她在社群短影音平台TikTok上傳影片，展示她如何準備這些可重複使用的毛巾。她表示，家中備有大量白色毛巾，並強調使用後都會清洗，因此不會骯髒。她選擇白色毛巾的原因是「比較容易漂白」，確保清潔衛生。

網友質疑是否共用毛巾？她解釋，雖然技術上來說家人確實使用相同的毛巾，但並非同時使用，每人使用後都會放入髒衣籃清洗。她強調，家人如廁時會先使用免治馬桶沖洗，再用毛巾擦乾，因此並不覺得這種方式不衛生，甚至比單純使用乾燥的衛生紙更加清潔。

不過，這種做法也帶來額外的洗衣負擔。賈思敏坦言，由於家中成員眾多，她必須經常清洗毛巾，尤其是某些時候，例如最近家人食用塔可鐘（Taco Bell，連鎖墨西哥式餐飲品牌）後腸胃不適，毛巾的使用量大增，導致她一天內必須洗2次衣物。

影片至今已累積超過260萬次觀看，網友反應兩極。部分支持者認為，搭配免治馬桶的毛巾比傳統衛生紙更環保、更衛生，並質疑批評者為何認為此舉「噁心」。但也有反對者表示，共用毛巾的概念令人難以接受，並擔心這些毛巾與一般衣物一同清洗可能會帶來衛生問題。

儘管網路意見分歧，賈思敏仍堅持這種做法，並認為人們只是因為「不習慣」而感到排斥。她表示，這種如廁方式對她的家庭來說是一種「革命性的改變」，讓家人感覺更加乾淨，且有助於減少衛生紙的浪費。