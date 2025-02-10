想起老闆郭正利！導遊眼眶紅「連員工家人都照顧」曝背後暖心故事

▲郭正利負債後，放下身段在市場賣麻油雞。（圖／翻攝自「郭媽媽麻油g」臉書專頁）



記者施怡妏／綜合報導

一名曾擔任記者的文字工作者指出，過去曾是業界知名的「天喜旅行社」，不僅服務優質，更培養出一支優秀的導遊團隊。創辦人郭正利曾叱吒風雲，身價一度高達40億，卻因投資失利，最終負債14億，不過即便公司倒閉，這群曾受他栽培的導遊團隊仍對他不離不棄，還在郭正利離世後，持續照顧他的母親。

該名文字工作者在臉書發文，分享「天喜旅行社」的故事，二十多年前參加了天喜旅行社的日本旅遊團，旅行社服務品質細膩又溫暖，因此留下深刻的印象。由於職業的關係，對天喜旅行社又有更多的了解，創辦人郭正利事業巔峰時，身價一度高達40億元，可惜碰到2008年金融海嘯，收掉旅行社，負債14億。

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不過，天喜的600位員工並沒有埋怨老闆，反而義氣相挺，輪流到迪化街幫郭正利賣麻油雞。這些員工甚至集資為郭正利開設麻油雞攤位，並在他生病時湊錢送他去住院。郭正利過世後，他們還幫助照顧年邁的母親，直到老人家去世。

該名文字工作者指出，「這位導遊說，郭正利準備手術前，打了一通電話給他，謝謝他及天喜員工對他的幫助，作為老闆，他這輩子最幸運的就是招募了這群員工。這通電話打完後，後來他就插管，最後再也沒有醒來。」

郭正利的喪禮由天喜員工集資辦理，600位員工穿著天喜制服，表達對老闆的敬意，甚至有日本連鎖旅館經營者特地來哀悼，稱讚郭正利在導遊培訓上的專業。此舉讓他很震驚，「在我採訪過許多企業管理案例裡，我從來沒有聽過公司結束後，全部員工還對老闆念念不忘，情義相挺到死」。

該名文字工作者詢問導遊，為何對郭正利如此忠誠。導遊表示，郭正利手把手教他們，對員工如家人般關愛，每年過年，郭正利不僅發獎金，還會包紅包給員工家人，甚至在員工忙於帶團時，親自照顧他們的家人，導遊邊說邊拿出郭正利的照片，紅著眼眶說「他待我們真的像家人，有很多事情我們沒想到，他都幫我們做到了」。

如今，天喜旅行社雖然解散多年，但600位員工每年仍會舉辦尾牙，「他們有一個特別的群組，誰需要幫忙，只要在上面求救，來自各地的天喜人就會搶著幫忙」，郭正利雖已離世，但他留下的美好影響力，仍在這群員工中延續。

本文獲楊倩蓉授權轉載。

