冠軍賽突倒地！28歲拳擊手「遭重擊頭部20下」　腦出血身亡

▲ 庫尼在比賽中倒下送醫，搶救後宣告不治 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭拳擊手約翰庫尼（John Cooney）日前出戰超羽量級冠軍賽，比賽中卻突然倒地，送醫發現腦出血，搶救逾一周仍不幸身亡，享年28歲。

綜合CNN等外媒，庫尼的經紀人鄧洛普（Mark Dunlop）8日在IG證實死訊，「我們懷著無比沉痛的心情宣布，約翰與死神搏鬥一周後不幸離開我們」，他稱庫尼深受親友愛戴，將永遠留在人們心中。

庫尼本月1日在北愛爾蘭首都貝爾法斯特（Belfast）的阿爾斯特廳（Ulster Hall）對陣威爾斯拳擊手霍威爾斯（Nathan Howells），挑戰衛冕凱爾特人（Celtic）拳擊賽超羽量級冠軍，但庫尼在第9回合被打倒在地，比賽也被迫中止。

庫尼送醫後發現顱內出血，緊急進行開顱手術減壓，但送進加護病房逾一周後仍宣告不治。一名粉絲事後發文指責，庫尼的團隊和裁判「需要做得更好」，稱他的臉被對手打了20幾拳都未能還手。

庫尼於2023年11月首次奪得凱爾特人超羽量級冠軍，但因手部傷勢休養近一年，去年10月才復出。鄧洛普的聲明提到，庫尼的父母和未婚妻艾瑪琳（Emmaleen）感謝院方全力搶救他，也感謝所有支持者和關心他們的人。

突如其來的噩耗震驚拳擊界，英國前拳擊手哈頓（Ricky Hatton）表示，「這種情況在拳擊項目中並不常見，但一旦發生就很可怕，也提醒我們珍惜生命中的每一天」。愛爾蘭前羽量級冠軍麥奎根（Barry McGuigan）也發文稱庫尼是一名「優秀的年輕拳手」，並向他的父母及親人致哀。